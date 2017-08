HF Springe müssen vorerst auf Fabian Hinz verzichten

Springe. Zwei Siege, dabei jeweils gut gespielt, und doch ist das Wochenende für die Handballfreunde Springe kein gutes gewesen, denn die Deisterstädter haben einen herben Rückschlag personeller Art erlitten. Oleg Kuleshov, dessen in der 3. Liga Nord beheimatete Sieben die beiden Tests gegen die Staffelrivalen TSV Burgdorf II (27:18) und den MTV Braunschweig (25:21) für sich entschied, wird zum Saisonstart auf seinen Kapitän verzichten müssen – Fabian Hinz hat sich im Vergleich mit den Gästen aus der Löwenstadt das Nasenbein gebrochen und muss in dieser Woche operiert werden.

Damit steht fest, dass der dienstälteste Akteur der Springer beim DHB-Pokalknaller am Sonnabend (18 Uhr) in eigener Halle gegen die Füchse Berlin passen muss. Gegen die Bundesligastars aus der Hauptstadt wird somit der 19-jährige Jakob Bormann auf Linksaußen wirbeln.

Und noch ein anderer Springer Youngster darf sich auf Einsatzzeit gegen die Profis um Silvio Heinevetter freuen: A-Junior Nico Mund verdiente sich beim Doppelauftritt ein Sonderlob von Kuleshov. „Ich freue mich besonders über die Leistung von Nico, er hat in den vergangenen Wochen eine gute Entwicklung genommen“, betonte der Coach.

Allgemein präsentierten sich die Schwarz-Weißen in den Begegnungen mit ihren Ligarivalen in einer ausgesprochen guten Frühform. In beiden Partien zeigten die Springer eine konzentrierte und couragierte Leistung. Aus einer sicheren Defensive heraus, hinter der die Schlussleute Marius Aleksejev und Mustafa Wendland einen starken Eindruck hinterließen, drückten die Deisterstädter dem Spielgeschehen ihren Stempel auf.

Angetrieben von Regisseur Patrik Krok zeigten die HF viele gute Aktionen, überzeugten im Positionsspiel und mit schönen Spielzügen. „Es waren gute Spiele von uns. In der Abwehr haben wir sehr gut gearbeitet und beide Torhüter haben eine starke Leistung gezeigt“, resümierte Kuleshov.

HF Springe: Aleksejev, Wendland, Hoffmann – Borgmann, Otto, Krok (je 8), Pollex (6), Bormann (5/3), Preiß (4), Eichenberger, Hinz, Mund (je 3), Pietak, Schüttemeyer (je 2)

Einmal werden die Springer vor dem Pokalspiel noch ihre Form testen: Am Mittwoch um 19.30 Uhr erwarten sie auf heimischem Parkett ein weiteres Mal die Bundesliga-Reserve der TSV Burgdorf.

Von Benjamin Gleue