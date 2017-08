HHB holt einen Punkt zum Auftakt

Handball. Wunderheilung oder ist die Verletzung dramatisiert worden? Florian Freitag hat im Auftaktspiel von Handball Hannover-Burgwedel 45 Minuten lang auf die Zähne beißen müssen, getapt, mit Schmerztabletten, einer Woche ohne Training und mit einem Innenbandanriss im Knie, wie die Diagnose nunmehr lautet. Dass es am 1. Spieltag der 3. Liga Nord nur – in Anführungszeichen – ein 30:30 (11:14) beim DHK Flensborg gegeben hat, damit konnte Trainer Jürgen Bätjer nicht zuletzt aufgrund dieser Personalie sehr gut leben.

„Wir haben einfach nur Glück gehabt, dass im fragilen Apparat Knie nichts kaputtgegangen ist“, sagte Bätjer. Hat der Arzt denn seine Freigabe gegeben? „Ich glaube, der hätte etwas dagegen gehabt, dass Florian spielt.“ Freitag war allerdings nicht die einzige tragende Säule, die angeschlagen in die Partie gegangen ist. Maurice Herbold begann und warf in den 15 Minuten bevor seine Fußverletzung aufbrach und er runter musste, fünf Treffer aus dem Rückraum. Freitag übernahm, war aber sicher nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. „Und dann ist es gegen eine richtig gute Mannschaft schwierig“, sagte Bätjer.

Der HHB brauchte 253 Sekunden, um den ersten Treffer zu erzielen, 317 Sekunden für das zweite Tor und lief gegen dominierende sowie offensiv deckende Gastgeber bis zum Ende der Partie einem Rückstand hinterher. Vor allem der neunfache Torschütze Artjom Antone­vitch hielt seine Farben im Spiel, doch erst Thomas Bergmann glich mit einem Siebenmeter zum 26:26 aus – in der 50. Minute. Justin Behr sorgte sechs Minuten später gar für die erste Führung (29:28).

„In dieser Phase haben wir zweimal die Chance, auf zwei Treffer wegzugehen, lassen einen Siebenmeter und einen Gegenstoß liegen“, ärgerte sich Burgwedels Trainer. Größer war der Ärger jedoch nach der letzten Szene des Spiels: Der HHB hatte nach dem 30:30 noch sechs Sekunden Zeit und sprach in der anschließenden Auszeit einen Kempa-Trick ab, den Steffen Dunekacke auch versuchte – in der Luft und mit Ball in der Hand wurde er allerdings rüde zu Boden geholt. Die Schiedsrichter entschieden auf Frei- statt auf Strafwurf. „Innerhalb von zwei Minuten hat sich eine Riesenblutlache auf dem Boden gebildet. Von alleine bricht die Nase nicht durch. Der Siebenmeter wäre verdient gewesen“, sagte Bätjer. Der Sieg aber nicht unbedingt.

Handball Hannover-Burgwedel: Kinzel, Räbiger – Antonevitch (9), Herbold (5), Bergmann (3/3), Otto, Behnke, Dunekacke (je 3), Freitag (2), Paternoga, Behr (je 1), Michailidis, Fischer

Von Christoph Hage