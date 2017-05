Hannover. Nach dem Sieg gegen Nürtingen ließen es die Badenstedter Zweitliga-Handballerinnen am Wochenende krachen und feierten den Klassenerhalt bis tief in die Nacht. Dabei stand der Aufsteiger Anfang März noch am Abgrund: Nach 3:19 Punkten war die HSG auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Es folgte ein Trainerwechsel: Roland Friebe ersetzte Florian Marotzke. Das Team schaffte die Wende. „Wir haben immer daran geglaubt“, versichert Kapitän Lena Seehausen.

Einen großen Anteil an der Rettung schreibt der Sportliche Leiter Bernd Schroeder den Fans zu: „Die waren ein Pfund und haben das Team zu Höchstleistungen getrieben.“ Das Team zahlte mit vier Siegen aus den letzten fünf Heimspielen zurück. „Und die Mädels haben attraktiven Handball gespielt“, lobt Trainer Friebe.Mit 863 Treffern glänzte Badenstedt als zweitbester Angriff der Liga. Jana Pollmer (164 Treffer) und Saskia Rast (198) platzierten sich unter den Top-11 der Torjägerliste.

Auf die Tore von Rast (ein Jahr Kanada) muss Badenstedt in der kommenden Saison allerdings verzichten. Mit Bogna Dybul, Leonie Neuendorf (sechs Monate Kolumbien) und Marnie Schierholz (pausiert) gehen weitere Leistungsträgerinnen. „Das tut sportlich und menschlich sehr weh“, betont Friebe.

Verhandlungen mit Zugängen seien sehr weit, Namen lässt sich Schröder indes nicht entlocken: „Die nenne ich erst, wenn die Verträge unterschrieben sind.“ Auch den Namen des zweiten Trainers, der die Mannschaft künftig im Tandem mit Friebe führen soll, verrät er nicht.

Stolz ist Schröder dagegen, dass die HSG als einer von sechs Zweitligisten das Jugendzertifikat erhielt. „Für einen kleinen Verein wie uns etwas Besonderes.“ Logisch, dass Friebe auf den Nachwuchs setzt. So wird Luzie Hilke (17) den Platz im rechten Rückraum neben Isabelle Dölle einnehmen. Nach ausgeheiltem Kreuzbandriss kehrt Frauke Kemmer ins Tor zurück. Ihre Partnerin zwischen den Pfosten soll nach NP-Informationen Hanna Belgardt werden. Mit ihr hatte sich Badenstedt noch unter dem alten Trainer Florian Marotzke auf ein Engagement geeinigt. Nach neun Monaten in Norwegen kehrte die 20-Jährige im März nach Deutschland zurück und sammelte beim Drittligisten TSV Travemünde Spielpraxis.

Während es bei der Kaderplanung noch Baustellen gibt, stimmen die Finanzen. Die neue Zweitliga-Lizenz wurde praktisch ohne Auflagen erteilt. Nachdem die HSG für diese Saison eine Ausnahmegenehmigung hatte, müssen jetzt hinter den Toren Ballfangnetze installiert werden.

Nicht nur im Damen-, sondern auch im Helferteam wünscht sich Schröder Verstärkung: „Wir brauchen Leute, die anpacken.“ Für die Mannschaft geht es derweil in die verdiente Pause. Am 12. Juni steigen die Spielerinnen ins Konditionstraining ein, offizieller Trainingsauftakt ist der 26. Juli.

Von Uwe Serreck