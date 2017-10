HSV Hannover gewinnt Derby in Schlusssekunde

Hannover. Milan Mazic versetzte über 400 Fans des HSV Hannover eine Sekunde vor Schluss in Verzückung. Nach Pass von Bastian Riedel traf der Torjäger zum 32:31-Sieg im Derby der 3. Handball-Liga gegen Burgwedel und verschwand danach in einer Jubeltraube. Für die Gäste das sechste Mal, dass in letzter Minute ein Punkt verloren ging. „Ganz bitter. Wir haben das eigentlich gut gemacht“, sagte Trainer Jürgen Bätjer. Zur Pause lag der HHB verdient mit 17:13 vorne. „Ich habe in der Kabine gefragt, ob wir wissen, dass es ein Derby ist“, beschrieb HSV-Trainer Stephan Lux den emotionslosen Auftritt seiner Mannschaft. Lux brachte im Angriff den siebten Feldspieler und Jonas Lange ins Tor. Die entscheidenden Umstellungen. Mit etlichen Glanzparaden weckte Lange seine Vorderleute und Philip Müller drehte die Partie mit fünf Toren zum 28:25 (53.).

Jubel beim HSV Hannover: Der Handball-Drittligist besiegt Burgwedel im Derby mit einem Treffer in der Schlusssekunde. Zur Bildergalerie

Ein rassiges Derby sahen indes 483 Zuschauer bei Springes 28:25 (14:11)-Erfolg über die TSV Burgdorf II. „Nicht immer schön anzusehen, aber 60 Minuten ein toller Kampf“, sagte Springes bester Schütze Maxi Schüttemeyer (8). Entscheidend: Drei Minuten vor Schluss eroberte Nils Eichenberger den Abwurf von TSV-Torhüter Jonas Wilde und traf zum 25:23. Springes Fans tobten, doch Gästetrainer Heidmar Felixson ärgerte sich wegen einer „phänomenalen zweiten Hälfte von uns“. Springe hat kann morgen im Nachholspiel bei der SG Flensburg II weiter zu Tabellenführer Altenholz aufschließen.

Von Uwe Serreck