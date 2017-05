Hannover. Es ist ein emotionaler Saisonabschluss für den HSV Hannover in der dritten Handballliga gewesen. Vor dem Spiel gegen Großwallstadt werden Kevin Ströh („Ich werde diese geile Truppe vermissen“), Kjell König und Lukas Linderkamp verabschiedet und nach dem 36:33 (20:17)-Sieg feiern 300 Fans die Mannschaft mit stehendem Applaus für eine tolle Leistung.

Emotionaler Saisonabschluss für den HSV Hannover in der dritten Handballliga: 36:33 gewinnt das Team gegen Großwallstadt. Zur Bildergalerie

„Wir wollten unbedingt gewinnen“, sagt Routinier Bastian. Packend wie das Spiel war das Duell um die Torjägerkanone, das Kreisläufer Milan Mazic mit 222:218 gegen TVG-Routinier Michael für sich entschied. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel hitzig: Mit seinem elften Tor brachte Michael Spatz den TVG auf 26:27 (43.) heran und glich zu diesem Zeitpunkt das Torjägerduell (218:218) aus. Doch Mazic schlug zurück und sorgte mit seinem Doppelpack zum 32:29 (50.) für die Vorentscheidung. „Wir haben heute vorne richtig gut gespielt“, sagt Trainer Stephan Lux und zieht ein zufriedenes Fazit der 60 Minuten.

HF Springe – TSV Kirchzell 33:30: Dank der Anderter Schützenhilfe klettert Springe mit dem 33:30 (16:16) gegen Kirchzell auf Platz drei. Allerdings hat das Schlusslicht bis 26:25 (50.) vorne gelegen, „weil wir Probleme in der Abwehr hatten“, kritisiert Co-Trainer Slava Gorpischin. Wie schon in Burgwedel sorgt A-Jugendtorhüter Daniel Hoffmann für die Wende und Tim Otto (7) trifft per Dreierpack zum 31:28 (56.).

HSG Rodgau Nieder-Roden – HSG Burgwedel 32:25: Bis zum 11:9 (17.) von Maurice Herbold träumte Burgwedel noch vom DHB-Pokal, dann verwarf die HSG 16 freie Bälle und verlor das „Endspiel“ in Rodgau mit 25:32 (14:17). Die Enttäuschung von Trainer Jürgen Bätjer hielt sich in Grenzen. „Wenn man unsere Verletzungsprobleme über die Saison sieht, ist das halt so.“ Bester Schütze: Tim Zechel (7). Derweil treibt die HSG ihre Kaderplanung für die neue Saison voran. Timo Paternoga kommt vom TSV Burgdorf, wo er überwiegend im Oberliga-Team gespielt hat. Der 19-Jährige soll über die linken Außenbahn für Gefahr sorgen.

TSV Burgdorf II – Eintracht Hildesheim 27:27: Burgdorfs Torhüter Jendrik Meyer musste vor der Partie gegen Hildesheim einige Tränen wegdrücken, dann trug der 34-Jährige in seinem letzten Spiel mit tollen Paraden dazu bei, dass die TSV nach 21:24-Rückstand (50.) ein 27:27 (12:12) gegen den Vizemeister erkämpfte. Trainer Heidmar Felixson war begeistert: „So muss ein Derby sein.“ Die Hildesheimer haben jetzt die Chance, in der Aufstiegsrunde gegen HSG Nord HU und TSB Heilbronn-Horkheim noch den Sprung in die 2. Liga zu schaffen

Von Uwe Serreck