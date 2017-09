HV Barsinghausen braucht Verstärkung

Barsinghausen. Zum ersten Verbandsliga -Heimspiel der Saison begrüßen die Männer des HV Barsinghausen am Sonntag (17 Uhr) den SV Altencelle in der Glück-Auf-Halle. Die vorherigen Aufeinandertreffen der Kontrahenten liegen zweieinhalb Jahre zurück, die damaligen Siege des HVB sind also ein Muster ohne Wert.

„Wie bereits gegen Embsen müssen wir uns überraschen lassen, Informationen über den Gegner sind Mangelware. Klar ist allerdings, dass wie zuletzt unsere Abwehrarbeit die Basis für einen Erfolg legt“, sagt Trainer Jürgen Löffler, der gerne ähnlich viele Konter laufen lassen will wie gegen den MTV. „Nur bitte zusätzlich mit mehr Torerfolgen“, spielt er auf die Vielzahl von ausgelassenen Möglichkeiten an. Dennis Moritz und Alexander Krüger stehen wieder zur Verfügung, sodass vor heimischem Publikum die komplette HVB-Mannschaft an Bord ist.

Wesentlich schlechter sieht die Personallage bei den Frauen aus Barsinghausen aus: Maren Heine, Swea Müller und Joana Radke stehen im Landesliga -Duell bei der HSG Nienburg (Sonnabend, 17 Uhr) nicht zur Verfügung. „Aus personeller Sicht ist es ein zäher Auftakt. Ich werde aber auf Verstärkungen aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen können“, sagt Löffler, der immerhin nicht ohne Auswechselspielerinnen ins zweite Saisonspiel gehen muss.

Der amtierende Meister TuS Empelde hat erstmal spielfrei, denn die Begegnungen gegen den SC Germania List und DJK BW Hildesheim wurden verlegt. „Die Mannschaft und ich hätten nach der Niederlage gegen HSG Hannover-West schon gern gespielt. Leider hatten wir da den Verlegungen schon zugestimmt“, sagt Trainerin Heike Krüger. Sie bereitet ihr Team nun auf das Derby gegen den HVB am 24. September vor.

In der Regionsoberliga sind die Reserven aus Empelde ebenfalls spielfrei. Lediglich die Männer-Zweitvertretung aus Barsinghausen muss am Sonntag um 17 Uhr bei der aus der Landesliga abgestiegenen HSG Schaumburg Nord II ran. „Nach den Herrenhäusern ist das der zweite schwere Brocken. Wir werden für einen Erfolg in der Abwehr noch besser stehen müssen als am vergangenen Wochenende“, sagt Coach Benjamin Köhler.

Von Jörg Zehrfeld