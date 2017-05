Barsinghausen. Zum vorerst letzten Oberliga-Heimspiel bitten die Männer des HV Barsinghausen am Sonnabend in die Glück-Auf-Halle. Zum Derby reist die HSG Schaumburg Nord an, Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Abschied wird jedoch nicht nur von der höchsten niedersächsischen Spielklasse genommen. „Bei dem Pech mit zeitweise acht verletzten oder kranken Stammspielern kann man nicht sagen, dass wir über das nahende Saisonende traurig sind. Es ist aber auch das Abschiedsspiel für Tom Tebbe, der aus beruflichen Gründen in der kommenden Saison nicht mehr für uns antreten wird“, sagt Trainer Jürgen Löffler, der für eine möglichst stimmungsvolle Abschiedsatmosphäre für das Barsinghäuser Handballurgestein wirbt, das so manches Spiel an der Bergamtstraße mit großem Einsatz entschieden hat. Nicht mit dabei sein wird der erst jüngst von den Schaumburgern zum HVB gewechselte Julian Frädermann. „Der zeitliche Abstand des Wechsels ist so kurz, da habe ich mir – zumal es sportlich für beide Mannschaften um nichts mehr geht – Neutralität verordnet“, erklärt Frädermann.

In der Region finden aufgrund der Pokalfinals nur Nachholspiele statt. Der TuS Empelde braucht mit der Straßenbahnlinie 9 nur drei Haltestellen zu fahren, um am Sonnabend (16 Uhr) bei der HSG Badenstedt zu gastieren. Das getankte Selbstbewusstsein nach dem gegen den Tabellenzweiten Garbsener SC erkämpften Remis wird dem TuS allerdings nicht reichen. Die noch um den Klassenerhalt kämpfenden Badenstedter haben am vergangenen Wochenende mit ihrer knappen 26:29-Niederlage gegen den bereits feststehenden Meister HSG Exten-Rinteln bewiesen, dass sie ein ernstzunehmender Gegner sind.

Für Spannung ist in der Landesliga der Frauen gesorgt, denn die Meisterschaftsfrage wird am Sonnabend am letzten Spieltag geklärt. Um 17.30 Uhr empfängt der HV Barsinghausen die HSG Fuhlen-Hessisch Oldendorf. „Wir wollen alles geben, leider fehlen uns die verletzte Marleen Freier und Swea Müller“, sagt HVB-Coach Jürgen Löffler. Das Erfolgsteam, das am vergangenen Wochenende den punktgleichen Primus HSG Schaumburg Nord bezwungen hatte, ist demnach nicht vollständig zusammen. Nur mit einem Erfolg wahren die Deisterstädterinnen ihre Titelchance.

Meistermacher wird der Dritte TuS Empelde mit seinem scheidenden Trainer Markus Waldeck werden. „Das ist doch toll, dass wir ein richtiges Endspiel haben“, freut sich Akteurin Denise Csepke auf die um 19.30 Uhr beginnende Partie gegen die Schaumburgerinnen. Bei einem Erfolg des HVB gegen die Fuhlenerinnen würde ein Empelder Sieg die Nachbarn zum Meister machen. Sollten die Barsinghäuserinnen jedoch patzen, würden die Lila-Weißen bei einem Sieg aufgrund des besseren Torverhältnisses überraschend noch Meister werden. „Das Szenario, dass Barsinghausen gegen Fuhlen verliert, halte ich für unwahrscheinlich. Ein Sieg über Schaumburg würde aber auf jeden Fall einen tollen zweiten Platz für uns bedeuten“, sagt Waldeck vor seinem letzten Einsatz als TuS-Coach.

Von Jörg Zehrfeld