Barsinghausen. Der Reserve des HV Barsinghausen ist mit dem 33:31 (16:19)-Erfolg gegen den TV Eintracht Sehnde im zweiten Relegationsspiel ein Achtungserfolg gelungen. Über den Aufstieg in die Landesliga jubelten aber die Gäste, die mit satten 16 Toren Vorsprung aus dem Hinspiel in die Partie gegangen waren.

Der Plan von HVB-Trainer Benjamin Köhler, die Eintracht möglichst schnell deutlich in Rückstand zu bringen, ging in der ersten Spielhälfte nicht auf. „Wenn uns das gelungen wäre, hätten die Sehnder vielleicht noch einmal gewackelt. Dazu waren aber bei uns zu viel Hektik und eine zu zaghafte Abwehr zu sehen“, räumte der Übungsleiter ein. Dem HVB gelang aber nach dem 16:19-Rückstand zur Pause mit mehr Übersicht zumindest die Rehabilitation für das verkorkste Hinspiel. Die Deisterstädter setzten sich in der 50. Minute vorentscheidend mit fünf Toren Vorsprung ab.

Teuer erkauft war der letztlich bedeutungslose Sieg allemal, denn fünf Minuten vor dem Abpfiff musste Joel Bargmann mit einer schweren Knieverletzung vom Feld. „Ich habe deutlich gehört, wie es im Knie geknackt hat“, deutete Bargmann an, dass die neue Saison für ihn unter Umständen schon beendet ist, bevor sie überhaupt begonnen hat.

Von Jörg Zehrfeld