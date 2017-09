HVB reist zum Spitzenspiel an den Mittellandkanal

Barsinghausen. Nach den beiden Auftaktsiegen in der Männer- Verbandsliga steht für den Spitzenreiter HV Barsinghausen am Sonntag (17 Uhr) mit dem Duell beim Tabellenzweiten TuS Vinnhorst eine echte Standortbestimmung an.

Die ambitionierten Gastgeber mit ihrem Trainergespann Nei Cruz Portela und Clife Beyer-Pohl starteten ebenfalls souverän und besiegten im HVN-Pokal auch den HVB, der allerdings urlaubsbedingt nicht vollständig antreten konnte. „Vinnhorsts Kader hat eindeutig Oberliga-Niveau. Alles andere als der Aufstieg wäre eine Riesenenttäuschung für den TuS, entsprechend groß dürfte da allerdings auch der Druck sein“, sagt Jürgen Löffler. Der Barsinghäuser Trainer reist mit seiner Formation, die nur auf Kreisläufer Hannes Stille verzichten muss, recht gelassen an den Mittellandkanal. „Im Pokal war die erste Halbzeit ganz eng, das ist natürlich jetzt über 60 Minuten unser Ziel“, betont Löffler, dass er nicht zum Abschenken nach Vinnhorst reist.

Gegen die Sportfreunde Söhre soll für die Frauen des HV Barsinghausen am Sonnabend (18.30 Uhr) endlich der erste Landesliga -Saisonsieg aufs Konto. „Die Niederlage gegen Altwarmbüchen tut mir noch weh. Zwei Punkte sind gegen Söhre Pflicht, sonst hängen wir über die Herbstferien vermutlich ganz unten fest“, weist Coach Löffler darauf hin, dass es für seinen erstmalig vollständig antretenden Kader – der nächste Woche zum schwierigen Derby beim TuS Empelde antreten muss – jetzt ums Ganze geht.

Alte Bekannte treffen sich beim Regionsoberliga -Derby der Männer zwischen dem TuS Empelde und der HSG Badenstedt am Sonnabend (18.30 Uhr) an der Barbarastraße. „Mit Baden­stedts Trainer Ralf Graafmann habe ich selbst noch auf dem Feld gestanden“, freut sich Empeldes Spielertrainer Maik Hoffmann auf ein Wiedersehen. Die Gäste unterlagen vergangenes Wochenende dem Garbsener SC nur mit einem Tor. Auch wenn Überkreuzvergleiche nur begrenzt aussagefähig sind: Der TuS sah in der Vorwoche ebenfalls beim GSC mit einer 26:41-Niederlage deutlich schlechter aus.

Die Reserve des HV Barsinghausen kann am Sonntag (16.10 Uhr) gegen die HF Aerzen nur gewinnen, wenn die spielerische Qualität wieder steigt. „Die hohe Zahl technischer Fehler und die vielen Fehlwürfe wie gegen Schaumburg gilt es abzustellen“, sagt Trainer Benjamin Köhler.

In der Regionsoberliga der Frauen begrüßt der TuS Empelde II am Sonnabend (16.30 Uhr) das sieglose Schlusslicht HSG Schaumburg Nord. Nach einem spielfreien Wochenende ist es eine gute Gelegenheit für die Lila-Weißen, den zuletzt von Trainerin Silke Fanslau konstatierten Aufwärtstrend zu bestätigen.

Von Jörg Zehrfeld