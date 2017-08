HVN-Pokal statt Stadtfest für die Teams des HV Barsinghausen

Barsinghausen. Die Teams des HV Barsinghausen leiden in diesem Jahr unter der Terminplanung des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN). Ausgerechnet am höchsten Feiertagswochenende in der Deisterstadt sind die Frauen wie auch die Männer im HVN-Pokal im Einsatz, während auf der Barsinghäuser Partymeile das Stadtfest tobt. „Zu allem Überfluss sind Torsten Lippert, Dennis Moritz und Johannes Sonneborn verhindert, der Rest muss spielen. Unsere Reserve hat ihr erstes Punktspiel extra verlegt, da möchte natürlich niemand aushelfen“, beklagt Trainer Jürgen Löffler augenzwinkernd die Feierlaune im Verein.

Zumindest ausschlafen können die HVB-Männer am Sonntag, denn der erste Auftritt steht um 13.30 Uhr gegen den Verbandsliga-Konkurrenten TuS Vinnhorst an, direkt im Anschluss geht es gegen den Landesligisten MTV Rohrsen (14.15 Uhr). „Ich bin gespannt, wie viel Puste die Jungs am Ende gegen den Gastgeber TV Stadtoldendorf noch haben“, sagt Löffler, der die Partie um 17.10 Uhr als finalen Fitnesstest vor dem Beginn der Punktspielserie am 3. September sieht.

Einspielen beim Miniturnier

Die Barsinghäuser Frauen spielen zusammen mit dem TuS Empelde, MTV Großenheidorn (beide Landesliga) und dem Gastgeber MTV Rohrsen (Oberliga) am Sonnabend in der Hamelner Sporthalle am Bertholdsweg ab 14 Uhr um das Weiterkommen im Pokal. „Auch hier ist so ein Miniturnier eine Möglichkeit, sich nochmals einzuspielen“, sagt Coach Löffler, der auf Christina Platzek verzichten muss. Er macht keinen Hehl daraus, dass der Pokal nicht unbedingt sein Lieblingswettbewerb ist.

Das Calenberger Derby zwischen dem HVB und dem TuS wird um 17.20 Uhr angepfiffen. „Uns fehlt mit Thea Reinkens eine wichtige Rückraumfachkraft“, sagt Em­peldes Trainerin Heike Krüger, die dennoch die zuletzt gezeigte gute Form beim eigenen Vorbereitungsturnier auch in Hameln sehen will.

In der Regionsoberliga starten die Empelder Männer am Sonntag (11 Uhr) bei der HSG Nienburg III in die Saison. „Die letzten Tests waren durchweg positiv, die Abwehr steht. Nur Alexander Meyer wird am Sonntag fehlen“, sagt Spielertrainer Maik Hoffmann und hofft, dass seine Sieben das getankte Selbstvertrauen jetzt auch in Punkte ummünzt.

Die Damen-Reserve der Lila-Weißen beginnt am Sonntag (15.30 Uhr) ebenfalls mit einem Auswärtsauftritt. Der erste Gegner, die SJB Binnen, ist als Aufsteiger zwar ein unbeschriebenes Blatt, weist aber die Empfehlung von 41:3 Punkten sowie einer gigantischen 232-Tore-Differenz aus der vergangenen Regionsliga-Saison auf. Ein Selbstgänger dürfte die Dienstfahrt der TuS-Zweitvertretung demnach nicht werden.

Von Jörg Zehrfeld