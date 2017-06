Leichtathletik. Am ersten Freitag im Juni kommen beim Döhrener Abendlauf die besten Läufer der Region zusammen – das ist auch bei der 34. Auflage nicht anders gewesen. 750 Finisher gab es auf den insgesamt fünf Strecken.

Bei drückender Hitze bewies Haftom Weldaj (TSV Pattensen), dass er wieder ganz der Alte ist. Im vergangenen Jahr hatte er jeden Lauf in der Region, bei dem er angetreten war, auch gewonnen. Nach längerer Verletzungspause fügte er dem Sieg in Bredenbeck nun den in Döhren hinzu. In 33:01 Minuten entschied der Schützling von Friedrich Weber den Zehn-Kilometer-Hauptlauf (375 Teilnehmer) für sich. Janine Thürnau vom TKJ Sarstedt konnte ebenso jubeln: Sie lief bei den Frauen in 42:10 Minuten als Dritte gleichsam aufs Treppchen.

Dass Döhren noch immer ihr Wohnzimmer ist, bewies Bianca Stanienda vom SV Eintracht Hiddestorf. Vor genau 20 Jahren hatte sie bereits das 6,6-Kilometer-Rennen durch die Leinemasch gewonnen und in den weiteren Jahren über zehn Kilometer insgesamt neun Siege eingeheimst. Nun stand sie nach sechsjähriger Pause abermals ganz oben auf dem Siegertreppchen. Stanienda triumphierte in 26:28 Minuten souverän. Als Siebte der Frauen-Wertung holte sich Svenja Holenburg (31:47) aus Völksen den Sieg in der W 15. Die Hemmingerin Michaela Scherr (32:03) belegte den achten Platz (3. W 45).

Bei den Männern holte der Arnumer Christian Schlamelcher seinen dritten Sieg in Folge. Bei der Hitze in diesem Jahr war er in 22:22 Minuten nur um zwei Sekunden langsamer als im Vorjahr. Thomas Ruthenberg (FSV Sarstedt/23:47) kam als Dritter (2. M 30) an, Thomas Ruminski (SVE Hiddestorf) benötigte als M-55-Sieger und Gesamtfünfter 24:19 Minuten.

Von Matthias Abromeit