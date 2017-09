Haftom Weldaj triumphiert auch beim Rübenlauf

Hiddestorf. Der Hiddestorfer Rübenlauf hat sein ganz besonderes Flair behalten – auch beim vorläufigen Abschied von der in den vergangenen Jahren liebgewonnenen Halbmarathon-Runde durch sämtliche sieben Hemminger Ortsteile. Die Baumaßnahmen an der Bundesstraße machen für das nächste Jahr Veränderungen notwendig. Doch in diesem Jahr kamen 733 Läufer – etwa 20 mehr als im Vorjahr – auf den vier Strecken ins Ziel, sie feierten zwischen Läufer-Frühstück, Massage-Zelt, Kuchenbüfett und Siegerehrung auf dem Hiddestorfer Sportplatz ihren Rübenlauf.

Schon früh um 9 Uhr mussten die Halbmarathonis an der Startlinie stehen. Doch abhalten ließen sie sich auch durch zeitigen Start nicht, mit 275 Rennern stellten sie wie jedes Jahr in Hiddestorf das größte Feld. Schwer war es besonders für Christian Schlamelcher, den Vorjahressieger aus Arnum. Am Abend zuvor hatte er seinen 28. Geburtstag gefeiert, er war erst um 1.30 Uhr nach Hause gekommen. Doch für das Rennen in Hiddestorf, das vor neun Jahren sein allererster Wettkampf gewesen war, hatte er seine eigene Philosophie. „Wenn man unausgeschlafen ist, tut es schon ab Kilometer drei weh. Aber es wird nicht mit jedem Kilometer schlimmer. Wenn man fit an den Start geht, wird es erst später hart, aber mit jedem Meter schlimmer“, erläuterte er.

Der Arnumer kam ausgelaugt im Ziel an, sank auf den Boden, konnte aber dennoch einen Jubelschrei ausstoßen: „Jaaaaa, unter 1:15.“ Seine Vorjahreszeit von 1:15:08 Stunden hatte er getoppt, Schlamelcher war in persönlicher Hiddestorf-Bestzeit von 1:14:56 Stunden ins Ziel gekommen. „Mit einer gut zusammenarbeitenden Gruppe kann man hier auch noch viel schneller laufen“, sinnierte er.

Jene hätte er gebraucht, wenn er wieder hätte triumphieren wollen, denn auch die Bestzeit reichte nur zu Rang zwei. Haftom Weldaj vom TSV Pattensen war auf seiner Distanz am Start – im Vorjahr hatte er noch den Streckenrekord über zehn Kilometer verbessert, nun lief er den Halbmarathon. Und in 1:12:47 Stunden gewann er ihn auch. Nur den acht Jahre alten Rekord des Kirchdorfers Thomas Bartholomé von 1:08:06 Stunden erreichte er (noch) nicht. Der Sieg beim Nachtlauf Hannover zwei Tage zuvor war wohl der Grund. „Ich laufe jetzt die ganzen Volksläufe der Region. Aber mein großes Ziel ist wieder der Halbmarathon im November am Gardasee. Das hier war der Auftakt der Vorbereitung“, verriet Weldaj.

Die guten Bedingungen in Hiddestorf nutzte auch Guido Vollkommer. „Das ist Hiddestorf-Bestzeit“, jubelte auch er auf der Ziellinie, als er seine Laufzeit von 1:20:34 Stunden auf der Uhr sah. Der Pattenser kam als Siebter ins Ziel und wurde sogleich mit Erfrischungsgetränken versorgt. Hiddestorfs Vorzeigerenner Thomas Ruminski lebte das Motto des Laufes „Von Läufern für Läufer“ vor und verteilte Tee, Wasser und Kaffee. Bianca Stanienda verstärkte im Wettkampfbüro das Organisationsteam. Sie verteilte Urkunden an die Läuferinnen, die sonst auf der Strecke vielleicht lediglich ihre Hacken sehen.

Im Fünf-Kilometer-Lauf hätte sie in diesem Jahr aber wohl nicht mithalten können. Fast an den bisherigen Streckenrekord von 18:45 Minuten lief Saskia Pingpank heran. Trotz der Kälte und des frühen Startes brauchte die U-20-Juniorin aus Lauenau nur 18:53 Minuten. Allerdings galt, als sie ins Ziel kam, die alte Bestmarke schon nicht mehr. Ihre Cousine Svenja Pingpank aus Barsinghausen hatte zuvor schon die Topzeit von 17:38 Minuten abgeliefert. „Das war eine Glanzleistung. 1:07 Minuten schneller als ihr eigener Streckenrekord im Vorjahr“, fand Moderator Jürgen Haß lobende Worte für die Siegerin. Hinter Emmanuelle Gerbeaux (17:51) aus Hannover war Saskia Pingpank mit ihrem dritten Platz aber auch zufrieden: „Das kenne ich ja schon. Vor zwei Tagen beim Nachtlauf hatten wir genau die gleiche Reihenfolge.“

Von Matthias Abromeit