Hagenburger überflügeln Lokalrivalen

Tischtennis. Es ist dann doch eher ein Spaziergang gewesen für die Männer des Oberligisten TSV Hagenburg. Aber auch bei einem gemütlichen Marsch lässt sich ein Lokalrivale überholen, und das ist den Seeprovinzlern gelungen. Sie bezwangen den MTV Wolfenbüttel mit 9:2 und kletterten weiter in der Tabelle – am Schaumburger Kontrahenten TSV Algesdorf vorbei. „Das ist doch ein sehr schöner Nebeneffekt. Und die Wolfenbütteler hätten wir tatsächlich sogar zu null schlagen können“, kommentierte der Manager und TSV-Vorsitzende Wolfgang Linke.

Es lief so, wie sich die Hagenburger das vorgestellt hatten, vom 1:2-Zwischenstand nach den Doppeln mal abgesehen. Im Einzel musste allein Ernestas Mincevicius in den fünften Satz (11:8), er hatte mit Nick Holland jedoch einen starken Widersacher. Der Litauer rückt zum Rückrundenstart in drei Wochen gegen den MTV Bledeln von Position sechs auf vier vor, seine TTR-Werte sind zu gut. Nicht minder gut hat sich Landsmann Rimas Lesiv (Position 2) geschlagen, der Wolfenbüttels Spitzenmann Sven Arnhardt sicher in vier Durchgängen niederhielt. „Rimas hat das wirklich bemerkenswert gemacht“, attestierte Linke.

Seeprovinzler sind entspannt

Nils Bleidistel (4) überzeugte ebenso wie Manfred Zilling (5), der seinen ersten Sieg landete. Die Litauer Gintautas Juchna (1) sowie Andrius Preidzius (3) behielten gegen den MTV eine weiße Weste. „Wenn wir weiter komplett antreten können, gehen wir beruhigt in die Rückrunde. Wir sollten weder mit Ab- noch mit dem Aufstieg etwas zu tun haben“, stellte Linke fest, der das Team nach dem sicheren Erfolg zum Grillabend bat.

Enormer Druck für Müller

Landesligist TTV 2015 Seelze II hat den heißen Abstiegskampf nach dem 9:6 beim HSC Schwalbe Tündern zunächst hinter sich; das Punktekonto ist nun ausgeglichen. „Es war ein enges Spiel, jetzt sieht es gut aus“, sagte Kapitän Yannik Müller, auf dem ein besonderer Druck lastete.

Müller (6) stand gegen Frank Heinemeier noch am Tisch, als Nils Dahle/Tobias Seyring das finale Doppel schon verloren hatten. Seine Niederlage hätte ein Remis für die ersatzgeschwächte Mannschaft zur Folge gehabt. „Das war nicht leicht, aber es hat gereicht“, sagte der Kapitän, der mit 13:11 im fünften Satz die Oberhand behielt – das Doppel kam daher nicht in die Wertung.

Frauen -Verbandsligist SV Frielingen hat die erwarteten Niederlagen kassiert. Mit 0:8 bei Tabellenführer RSV Braunschweig II und 2:8 gegen den MTV Hattorf fielen die herb aus. „In der Rückrunde wird es hoffentlich besser. Wir haben weiterhin den Relegationsplatz im Blick“, kommentierte Spitzenspielerin Silvia Nowak – auf Rang acht, der zu den Partien gegen den Abstieg berechtigt, stehen die Frielingerinnen aktuell.

Nowak gewann mit Birgit Öhlschläger, die auch für die Zweite im Einsatz war an diesem Tag, ein Doppel. Zudem siegte die reaktivierte Annika Badenhop in fünf Abschnitten. Was die Frielingerinnen etwas zuversichtlicher stimmt: Nadine Hummel dürfte zur Rückrunde fit sein.

Alles schön in Frielingen

Staffelkontrahent TuS Gümmer war beim RSV Braunschweig II gleichsam chancenlos, es setzte eine 1:8-Abfuhr. Ohne Julia Bunke-Emden war der TuS angetreten. Für den einzigen Zähler sorgte Anke Donges.

In der Landesliga bleibt der TSV Bokeloh punktlos. Beim 1:8 gegen den HSC Schwalbe Tündern markierte Sabine Politz den einzigen Punkt.

„Das war ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Und zudem auch noch der erste doppelte Punktegewinn in dieser Saison.“ Iris Krystmanski, Sprecherin des Bezirksoberligisten TuS Gümmer II, ist erleichtert gewesen nach dem 8:3-Erfolg beim TTV 2015 Seelze III. Überragende Akteurin war abermals Sabrina Mohrich, die drei Einzelsiege und den Erfolg im Doppel mit Louisa Brinkmann verbuchte.

Ligarivale SV Frielingen II bezwang die dritte Formation der Seelzerinnen mit 8:2 ebenfalls. Mannschaftsführerin Andrea Kolbien formulierte das so: „Wir sind mit der Hinrunde supermegazufrieden. Bei uns ist alles schön, wir sind mit acht Punkten aus dem Gröbsten raus.“

Für die Seelzerinnen holten Ronja Gothe und Cathleen Modler ein Einzel, die Frielingerin Martina Jung blieb ungeschlagen. Bei der dritten Mannschaft des TTV sind im neuen Jahr Umstellungen zu erwarten, die punktlose Formation ist noch längst nicht abgeschrieben worden.

Von Stefan Dinse