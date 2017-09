Handball Hannover-Burgwedel lässt den ersten Saisonsieg fahrlässig liegen

Handball. Hätte, wenn und aber – der Konjunktiv ist auch im zweiten Saisonspiel in der 3. Liga Nord ein ständiger Begleiter von Handball Hannover-Burgdorf gewesen. Die Sieben von Trainer Jürgen Bätjer ist zwar noch ungeschlagen, hat beim 23:23 (10:10) vor rund 200 Zuschauern im ersten Heimspiel gegen den MTV Braunschweig aber den ersten Saisonsieg teilweise liegen gelassen.

Während Maurice Herbold zwar das Aufwärmprogramm mitmachte, aufgrund von muskulären Problemen im Oberschenkel jedoch für 60 Minuten auf der Bank saß, war Steffen Dunekacke (Nasenbeinbruch) und Florian Freitag (Innenbandanriss im Knie) nichts von ihren Verletzungen anzumerken. Ganz im Gegenteil, neben Artjom Antone­vitch und Steffen Fischer war vor allem Freitag das prägende Element des Burgwedeler Spiels.

Und damit wären wir auch schon wieder beim Konjunktiv. Hätte der HHB auf Herbolds Tore aus dem Rückraum nicht verzichten müssen, hätten die Schiedsrichter bei drei strittigen Situationen nicht auf Frei-, sondern auf Strafwurf entschieden, hätte MTV-Keeper Timon Wilken nicht einen Sahnetag erwischt gehabt, hätten die Burgwedeler auch nur eine von ihren unzähligen freien Einwurfchancen genutzt und auf Rechtsaußen nicht insgesamt fünf Möglichkeiten liegen lassen, der Gastgeber hätte sich nicht mit einem Punkt zufrieden geben müssen. „Eigentlich müssen wir gewinnen“, fasste es Bätjer zusammen.

Beim 30:30 zum Auftakt in Flensburg war der HHB erst in der 5. Minute zu seinem ersten Treffer gekommen, im ersten Heimspiel dauerte es sogar sieben Minuten, ehe Freitag das erste Tor gelang. Nicht nur in den Anfangsminuten hatten die Burgwedeler so ihre Probleme mit der offensiven Deckung der Gäste, liefen jedoch nur kurz einem 1:4-Rückstand (8.) hinterher. Ab dem 5:5 (14.) war es ein offener Schlagabtausch, in dem stets die Braunschweiger vorlegten. Aus der Kabine kam der HHB mit neuem Schwung, ging erstmals in Führung (14:12, 36.), konnte diese aus genannten Gründen aber nicht halten – auch nicht das 21:20 (56.), 22:21 (57.) und 23:22 (58.). Den Ausgleich kassierte Bätjers Sieben in Überzahl, 47 Sekunden lang war sie in der 60. Minute sogar in doppelter Überzahl. Die beiden finalen Würfe von Kay Behnke und Dunekacke landeten jedoch jeweils am Gebälk. Hätte nur einer davon gesessen ...

Handball Hannover-Burgwedel: Kinzel, Räbiger – Freitag, Antonevitch (je 6), Michailidis (4), Behnke, Dunekacke (je 2), Hoff, Fischer, Bergmann (je 1), Otto, Behr, Paternoga

Die Reserve der TSV Burgdorf startete indes mit einer Niederlage in die Saison, bot beim ambitionierten Oranienburger HC zwar eine starke Leistung, musste sich aber mit 21:23 (10:11) geschlagen geben. Die Begegnung blieb bis in die Schlusssekunden spannend, am Ende jubelten jedoch die Hausherren.

„Wir waren ganz dicht dran“, sagte TSV-Trainer Heidmar Felixson. „Leider haben die Schiedsrichter nicht immer mitgespielt. Die waren auf keinen Fall drittligareif, was uns teilweise verunsichert hat.“ Seiner Mannschaft wollte er keinen Vorwurf machen, „die hat alles gegeben“.

Pech hatte die Burgdorfer Reserve in der Schlussphase, als sie gleich dreimal das leere Tor der Brandenburger verfehlte. Nach dem 20:21-Anschlusstreffer in der 56. Minute durch Maurice Dräger und einer Zeitstrafe für Vincent Büchner erhöhten die Gastgeber vorentscheidend auf 23:20. Mehr als das 21:23 durch Lars Hoffmann wollte nicht mehr gelingen.

Aus einem geschlossen guten Burgdorfer Team hob der Trainer noch Torwart Jonas Wilde, Dräger, Dominik Kalafut, Hannes Feise, Jo­shua Thiele und Malte Donker hervor. „Das zeigt mir, dass wir die guten Trainingsleistungen auch bei so starken Mannschaften auf die Platte bringen können. Aber auswärts gehört auch Glück dazu, das war diesmal nicht auf unserer Seite“, erklärte Felixson.

Weiter geht es am Sonnabend beim mit 3:1 Punkten in die Saison gestarteten DHK Flensborg. Zum ersten Heimspiel empfangen die Burgdorfer am 16. September den MTV Braunschweig.

TSV Burgdorf II: Wilde, Ullrich – Dräger (7/4 ), Donker, Kalafut (je 4), Diebel (2), Thiele, Büchner, Hoffmann, Krone (je 1), Schröter, Feise, Koch

Von Christoph Hage und Rolf Linda