Hannover. Der sechste Neuzugang von Drittligist Handball Hannover-Burgwedel ist ein weit gereister Rettungsassistent: Nach Pascal Kinzel, Thomas Bergmann, Florian Freitag, Timo Paternoga und Artjom Antonevitsch hat sich das Team von Trainer Jürgen Bätjer für zwei Jahre die Dienste von Rückraumkraft Steffen Fischer gesichert.

VfL Gummersbach, Dessau-Rosslauer HV, TV Korschenbroich, HG Saarlouis, HSG Tarp-Wanderup, HG Köthen, TuS Radis, USV Halle – der 27-Jährige hat in seiner Laufbahn viel erlebt. In Dessau, Korschenbroich und Saarlouis ist der Magdeburger nach seiner handballerischen Ausbildung in Gummersbach insgesamt fünf Spielzeiten in der 2. Liga am Ball gewesen. In Köthen und Radis war der 1,97-Meter-Hüne als Spielertrainer aktiv, legte quasi nebenbei die C- und

B-Trainerlizenz ab. Bereits in Halle wollte er sich wieder nur aufs Spielen konzentrieren – „Trainer kann man länger sein, Spieler nicht“ –, eine Fingerverletzung warf ihn jedoch zurück. Nun folgt also der nächste Anlauf Auf der Ramhorst.

Können sich seine künftigen Mannschaftskollegen auf Erste Hilfe aus erster Hand freuen? „Sollte sich Maurice Herbold noch mal einen Cut zuziehen, könnte ich ihm die Hand halten, und eine Kompresse bekomme ich vielleicht auch noch hin“, sagt Fischer, der zunächst zwischen Magdeburg und Burgwedel pendeln wird. „Ich freue mich richtig dolle auf die nächsten zwei Jahre. Der HHB ist schon wirklich eine tolle Herausforderung.“

Sein künftiger Trainer freut sich auf einen „ganz intelligenten“ Spieler, der reflektiert sei und in den Gesprächen sowie beim Probetraining einen sehr guten Eindruck hinterlassen habe. „Auf der Linkshänderposition ist es nicht so einfach, die Richtigen zu finden“, sagt Bätjer. Ohnehin sei für den HHB in diesem Sommer die Frage: Wie richtet sich der Nachfolgeverein der TS Großburgwedel aus? Wenn man angreifen wolle, müsse eben auch der eine oder andere renommierte Akteur dabei sein. „Ich hoffe, dass er uns da mit seiner Erfahrung weiterhelfen kann. Er hat ein sehr gutes Auge und kann ein Spiel lesen.“ Und seinen Teamkollegen kann er bei einer Verletzung die Hand halten.



Von Christoph Hage