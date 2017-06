Hannover. Ohne ihr Zutun haben die Hannover Regents die Tabellenspitze in der 2. Baseball-Liga Nordost übernommen. Sie profitierten von den Niederlagen des bisherigen Tabellenführers Berlin Sluggers im Lokalderby gegen die Flamingos Berlin. Die Flamingos aber, derzeit Tabellendritter, fordern nun die Regents. Am Sonntag (Beginn um 13 Uhr) steigen die beiden Duelle im Regents-Park am Sahlkamp 4c.

„Wir konzentrieren uns auf die erste Partie. Wenn wir die gewinnen, sind wir schon zufrieden und bleiben vor den Flamingos“, sagt Teamsprecher Lilean Buhl. Er erwartet, dass die Berliner im zweiten Spiel ihren Spielertrainer Enorbel Márquez Ramirez auf dem Werferhügel einsetzen. „Und der ist in unserer Liga der mit Abstand beste Pitcher. Er hat das Auge, die Erfahrung und kann seine Würfe wie kaum ein andere variieren“, sagte Buhl. „Gewinnen können wir nur, wenn wir es schaffen, ein paar Runs gegen ihn zu holen und außerdem in unsere Abwehr nichts zulassen.“



Von Matthias Abromeit