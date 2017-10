Hannover-Teams siegen doppelt dreifach

Hannover. Vor 905 Zuschauern in der Hus-de-Groot-Eisarena in Mellendorf brauchten die Scorpions beim am Ende lockeren 7:2 (3:2, 2:0, 2:0) gegen den EHC Timmendorfer Strand aber erneut Rückstände als Weckruf. Sean Fischer (8.) und Michael Budd (12.) glichen jeweils aus, ehe Chad Niddery (14.) für die erstmalige Führung sorgte. Damit war der Bann gebrochen, die Scorpions liefen heiß und machten es dominant. Fischer (30.), Björn Bombis (35., 41.) und Patrick Schmid (50.) sorgten für den Endstand.

Tore: 0:1 (6:08) Clairmont, 1:1 (7:04) Fischer, 1:2 (7:45) Montminy, 2:2 (11:35) Budd, 3:2 (13:25) Niddery, 4:2 (29:50) Fischer, 5:2 (34:59) Bombis bei 5-4, 6:2 (40:46) Bombis, 7:2 (49:58) Schmid.

Die Indians behielten am Essener Westbahnhof die Oberhand und gewannen mit 5:3 (2:1, 2:2, 1:0) bei den Moskitos. Mann des Abends war vor 1258 Zuschauern Mark Ledlin, der für den ECH zwei Tore erzielte und während der Essener Druckphase mit einer Rettungstat den 4:4-Ausgleich verhinderte. Parallele zum Sieg am Sonntag gegen Braunlage: Erneut gewann der ECH mit 5:3, erneut gelang Branislav Pohanka mit einem Schuss ins leere Tor der Treffer zur endgültigen Entscheidung. Es war das zweite Tor des Abends für den Indianer-Häuptling des ECH, für den außerdem noch Stefan Goller traf (17.).

Tore: 0:1 (8:10) Ledlin, 1:1 (16:06) Babic, 1:2 (16:36) Goller, 2:2 (24:42) Bires bei 5-4, 3:2 (26:13) Lascheit bei 5-4, 3:3 (28:12) Ledlin, 3:4 (39:37) Pohanka, 3:5 (59:50) Pohanka bei 5-6.

Von Stephan Hartung