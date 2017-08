Hannovers Eis-Teams schwitzen wieder

Hannover. Die Indians übten vormittags und abends auf der heimischen Eisfläche am Pferdeturm. Die Scorpions legten in Mellendorf mit einer Abendeinheit los. In beiden Stadien liefen am vergangenen Wochenende die Kühltürme auf Hochtouren, innerhalb weniger Tage wurde mit technisch aufwendigen Prozeduren die Spielflächen aufbereitet.

Um Punkt 10 Uhr läuteten die Indians die neue Eiszeit ein. Beim Frühtraining waren 20 Feldspieler, die Torhüter Sebastian Albrecht und Pa­trick Golombek mit dabei. Tobias Schwab und Maxi Pohl stießen erst bei der Einheit am Abend hinzu. Ebenfalls dabei: fünf Zuschauer, die das Treiben auf dem Eis von der Tribüne aus verfolgten.

Im Mittelpunkt standen natürlich die Neuzugänge wie Ex-Scorpion Andreas Morczinietz und Lass Uusivirta, der neue Verteidiger aus Finnland – vor allem aber der Coach: Lenny Soccio, langjähriger Spieler und später Trainer bei den Scorpions, absolvierte als Coach seine erste Einheit auf dem Pferdeturm-Eis. Soccio übte mit den Spielern schnelle Passfolgen und Angriffsübungen – baute aber immer wieder Trinkpausen ein.

Erstmals in einem Testspiel können die Indians-Fans ihre Mannschaft am kommenden Sonnabend (18.30 Uhr) sehen. Dann ist Zweitligist Kassel Huskies zu Gast am Pferdeturm. An diesem Tag stellt sich der neue ECH-Kader auch seinen Fans beim „Tag des Indianerlandes“ vor. Um 12 Uhr beginnt auf dem Kantplatz nahe dem Pferdeturm die Saisoneröffnungsfeier mit einem großen Rahmenprogramm für kleine und große Fans.

In Mellendorf stiegen die Scorpions ebenfalls am Dienstag in das Eistraining ein. „Zu Beginn ist das zunächst ein komisches Gefühl. Man muss sich erst mal wieder an diesen Untergrund gewöhnen“, sagt Scorpions-Kapitän Sebastian Lehmann, der sich schon jetzt sehr auf die nächsten Wochen freut: „In der Vorsaison hatten wir nur vier bis fünf Profis im Kader. Jetzt sind es doppelt so viele, dann sind wir auch in den Vormittagseinheiten mehr Spieler.“ Die erste Testbegegnung bestreiten die Scorpions in etwas mehr als einer Woche – das erste Spiel seit der Wiedervereinigung von den Scorpions aus der Wedemark und denen aus Langenhagen zu den neuen Hannover Scorpions: Am Freitag, 8. September, sind ab 20 Uhr die Oberliga-Konkurrenten der Harzer Falken zu Gast.

Von Stephan Hartung