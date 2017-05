Hannover. Der Lokalmatador von Hannover 96 gewann den Hochsprung mit 2,30 Metern. „Das ist schon die Qualifikationsleistung für die WM in London“, wunderte sich Onnen über seinen Saisonstart. „Das war erst mein zweiter Einsatz im Freien.“

Doch schon im Trainingslager in Portugal, von dem er erst eine Woche zuvor zurückgekommen war, hatte sich diese Form angedeutet. „Beim Leistungsdiagnostiktest bin ich schon 2,25 Meter gesprungen. Meinen neuen Anlauf habe ich endlich verinnerlicht“, sagt Onnen. Der soll mit zwei Schritten mehr ein Plus an Geschwindigkeit beim Absprung bringen – und größere Höhen. Der erste Beweis dafür ist schon erbracht.

Schwester Imke Onnen (Hannover 96) beschränkte sich nach der langen Verletzungspause beim Neustart mit 100 Metern in 12,77 Sekunden. Hoch wird sie erst am kommenden Sonntag beim FHDW-Springer-Meeting in Garbsen springen. Den 100-Meter-Sieg in Hannover holte Svenja Gilde (VfL Eintracht/12,19), die auch den 100-Meter-Hürdensprint (13,69) gewann. Stark: Die Jugendliche Luna Bulmahn holte sich den 400-Meter-Frauen-Titel in 55,98 Sekunden. Svenja Pingpank (Hannover Athletics) wurde 800-Meter-Meisterin (2:14,12).

Iris Giesler-Petersen (96) 5:37,97; Diskuswurf: Annika Grützner 36,55; Männer, 100 m: Dominique André Arndt 11,31; 800 m: Malte Prietz 2:00,66; 1500 m: Fabian Kuklinski (alle VfL Eintracht) 4:10,11; Weitsprung: Torben Weiß (TVE Sehnde) 6,41; Kugelstoßen: Christian Goltze (TSV Burgdorf) 12,26; Diskuswurf: Simon Holstein (96) 43,30.

Von Matthias Abromeit