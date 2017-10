Hannovers Peschel holt Bronze

Achter gut, alles gut. Am Sonntag lief’s für die deutschen Ruderer bei der WM in Florida. Der Deutschland-Achter sorgte mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg für den einzigen Titelgewinn. Ansonsten musste die nach Olympia in Rio deutlich verjüngte DRV-Flotte viel Lehrgeld zahlen. Immerhin schafften es sechs Boote in die A-Finals, doppelt so viele wie in Rio, dafür aber weniger Medaillen.