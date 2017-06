Hannover. Die Jüngste aus dem hannoverschen Schwimmerlager hinterließ den stärksten Eindruck. Angelina Köhler von den Wasserfreunden 98 wurde am ersten Tag der deutschen Schwimmmeisterschaften in Berlin Siebte über 50 Meter Schmetterling. Die 16-Jährige hatte sich als Achte hauchdünn mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung auf die Neunte für das A-Finale qualifiziert, die Zeit vom Vormittag (27,69 Sekunden) toppte sie im Endlauf (27,55).

Drei weitere Clubkollegen Köhlers schafften ebenfalls den Sprung unter die besten acht. Patricia-Lucia Wartenberg wurde Siebte über 400 Meter Freistil nach 4:24,99 Minuten – ein ermutigender Einstand für die 21-Jährige, die in den vergangenen Jahren mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte. Über 100 Meter Brust standen sogar zwei Hannoveraner im A-Finale. Ruben Reck schlug als Siebter nach 1:02,94 Minuten an, der 18-jährige Philipp Brandt wurde Achter in 1:03,21 Minuten. Brandt hatte am Vormittag im Vorlauf eine noch stärkere Leistung mit 1:02,62 Minuten geboten. Sein Saisonhöhepunkt sind die Junioren-Weltmeisterschaft in Indianapolis Ende August.

Die verschärften WM-Normen bei den Schwimmern führten gestern dazu, dass sich nur Poul Zellmann (Essen) das Ticket für Budapest sicherte. Jessica Steiger (Gladbeck, 2:25,00 Minuten über 200 Meter Brust) und Aliena Schmidtke (Magdeburg, 26,00 Sekunden über 50 Meter Schmetterling) verpassten die Richtzeiten, obwohl sie neue deutsche Rekorde aufstellten.

Von Carsten Schmidt