Helstorfer haben kompletten Medaillensatz

Leichtathletik. Die Ausbeute ist famos gewesen. Gold, Silber und Bronze sammelten die Oldies vom SV Germania Helstorf bei der deutschen Mehrkampf-Meisterschaft der Senioren in Zella Mehlis ein. Und nur weil Meister Heiko Tute (M 55), Vizemeister Ted Spitzer (M 50) und der Bronze-Gewinner Matthias Bansa (M 45) in unterschiedlichen Altersklassen an den Start gingen, wurde aus dem Sieg in der Teamwertung nichts. „Aber das können wir bei dieser Ausbeute verschmerzen“, jubelte Trainer Claus Horn.

Der Gold-Triumph von Tute hatte eine Vorgeschichte in vier Akten: Weitsprung auf 4,70 Meter, 28,22 Meter mit dem Diskus, 26,43 Sekunden über 200 Meter und ein Speerwurf auf 23,13 Meter. Das reichte, weil Tute eben kein besonders guter Werfer ist, nur zu Rang fünf beim Zwischenstand nach vier Disziplinen.

Doch dann kam der 1500-Meter-Lauf. Den fürchten Mehrkämpfer für gewöhnlich. Nicht aber Tute. Er setzte zur Aufholjagd an und drehte seine Runden in superschnellen 5:03,19 Minuten. Die Gegner, die bis zu zwei Minuten länger brauchten, waren sichtlich geschockt. Denn Tute holte auf alle Rivalen Hunderte von Punkten auf. Auch auf den bis dahin führenden Lutz Naschke vom Weißenseer SV machte er 308 Zähler Plus. Das reichte. Mit 3075 Punkten übernahm Tute die Führung, Naschke musste sich mit seinen 3045 Zählern mit Rang zwei begnügen.

Auch Spitzer lief über 1500 Meter noch auf den zweiten Platz der M-50-Klasse. Er legte die Strecke sogar in 5:00,18 Minuten zurück. Mit Weitsprung (5,05), Diskuswurf (30,29), 200 Metern (26,57) und Speerwurf (32,02) kam er auf 3060 Punkte – und im letzten Moment noch zu Silber. Einzig Meister An­dreas Glück (LG Welfen) hatte durch seinen 43,09-Meter-Speerwurf genug Vorsprung ergattert, um nicht auch noch von Spitzer überholt zu werden.

Das Helstorfer Medaillen-Pack komplettierte Bansa. Mit seinen 2897 Zählern (Weitsprung: 4,68; Diskuswurf: 38,07; 200 m: 25,11; Speerwurf: 26,27; 1500 m: 5:09,96) hatte auch er erst in der letzten Disziplin den Triumph gefestigt und Platz vier an Andreas Heinrich (LG Neiße) weitergereicht. Bei nur 30 Punkten Vorsprung war es aber äußerst knapp.

„Die 330 Kilometer nach Thüringen haben sich absolut gelohnt – auch wenn uns für den Sieg in der M-50/55-Mannschaftswertung der dritte Mann fehlte. Da hätten wir dann auch gewonnen“, war sich Horn sicher. Aber Nils Tilsen feierte den 50. Geburtstag seiner Ehefrau, Carsten Schuh hatte nach seinem Fünfkampf vor zwei Wochen bei der Landesmeisterschaft zu viel Bammel vor der 1500-Meter-Strecke. In Zella-Mehlis wäre er damit aber nicht allein gewesen. Denn diesen Respekt vor der Tortur hatten alle – außer den drei Helstorfern natürlich. Die dürften die 1500 Meter ab jetzt sogar lieben.

Von Matthias Abromeit