Handball. Wohl nur die kühnsten Optimisten werden noch daran glauben, dass die A-Junioren der TSV Burgdorf den Sprung in die Endspiele der deutschen Meisterschaft schaffen, 15 Tore Rückstand sind eine nahezu erdrückende Last. Nach der 17:32-Niederlage im ersten Halbfinale bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen sind die Chancen auf das Weiterkommen auf ein Minimum gesunken. „Wir sind raus“, sagte Trainer Roi Sanchez in seiner ersten Enttäuschung unmittelbar nach dem Abpfiff.

Dennoch muss natürlich auch noch das Rückspiel gespielt werden, und vor dem Anpfiff der zweiten Partie (Sonntag, 16 Uhr) einfach den Kopf in den Sand zu stecken, ist nicht Art der Burgdorfer. Außerdem sind den Sanchez-Schützlingen in dieser Bundesligasaison sechs Siege mit einer Differenz von 15 Treffern oder mehr gelungen. Nur hießen da die Gegner VfL Potsdam (31:16), Eintracht Hildesheim (43:23), HC Bremen (41:19), VfL Bad Schwartau (29:14) und LHC Cottbus (42:25, 42:19). Mannschaften, die mit der Nachwuchsriege der HSG Wetzlar nicht vergleichbar sind.

„Wir werden alles versuchen“, sagt Vincent Büchner, mit Malte Donker bester Torschütze im Hinspiel. „Und sollte die HSG schwächeln, wollen wir da sein.“ Eine ähnlich schwache Leistung wie in Wetzlar soll sich auf keinen Fall wiederholen. „Wenn es zum Weiterkommen nicht reicht, wollen wir wenigstens gewinnen und diejenigen sein, die der HSG die erste Niederlage der gesamten Saison beibringen“, ergänzt Mannschaftskapitän Donker.

Raus mit Applaus – so sehen es die Burgdorfer, die mit dem Erreichten hoch zufrieden sein können. „Zu den vier besten Teams Deutschlands zu gehören, ist schließlich auch nicht schlecht“, sagt Büchner. Obwohl nicht nur er insgeheim gehofft haben dürfte, am Ende unter den beiden besten Mannschaften zu stehen. Das möglicherweise finale Saisonspiel der TSV könnte für Niklas Diebel, Joris Machate, Jonas Wilde, Joshua Thiele, Yannic Foltyn, Fabian Wetzker, Corven Krenke, Donker und Büchner das letzte Jugendspiel sein. Sie wechseln zu den Senioren.

Von Volker Klein