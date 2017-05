Hannover. Die Hockey-Männer von Zweitligist Hannover 78 sind dem Abstieg wieder ein Stück näher gekommen. Im Keller-Duell gegen den Gladbacher HTC gingen sie sogar auf ihrem eigenen Platz mit 2:8 unter und mussten die nun punktgleichen, aber im Torverhältnis deutlich besseren Gladbacher überholen lassen. Jetzt liegt 78 auf dem Abstiegsplatz. „Die hohen Niederlagen in den vergangenen Spielen haben Spuren hinterlassen. Jetzt spielt auch der Kopf nicht mehr mit“, sagte Trainer Sebastian Bruns und beklagte das fehlenden Selbstvertrauen.

Schon das erste Gegentor zerrte am Nervenkostüm. „Wir haben eine Hineingabe ins eigene Tor gelenkt“, sagte Bruns. Nach dem 0:2 schaffte Tobias Schnepel den Anschluss. Doch als Chris Dolge die Chance zum wichtigen Ausgleich hatte, versagten ihm am Siebenmeter-Punkt die Nerven. Er vergab. Stattdessen legten die Gäste bis zum Pausenpfiff zwei Treffer nach. 78 kam mit viel Elan aus der Kabine. „Da haben wir fast zehn Minuten lang richtig gebrannt“, meinte Bruns. Doch wieder nutzt 78 seine Chancen nicht. Auch Philipp Reihs verschoss einen Siebenmeter. „Ein 2:4 hätte der Partie vielleicht noch einmal eine Wende geben können“, sagte Bruns. Als allerdings der fünfte Gegentreffer fiel, resignierten die 78er und gingen noch unter.

Auch die Zweitliga-Frauen von 78 holten nichts Zählbares. Bei Eintracht Braunschweig gab es eine 0:4-Niederlage. Bis kurz vor der Pause hielt 78 ein 0:0. Erst mit der letzten Aktion vor der Pause fiel das 0:1, nur 45 Sekunden nach dem Wiederbeginn das 0:2. Damit war die Partie entschieden. „Von den vier Toren waren einige unnötig. Dennoch ist unsere Niederlage verdient. Denn Braunschweig hätte einige andere Chancen eigentlich verwerten müssen“, sagte 78-Coach Magnus Meyer-Tauffmann.

In der Regionalliga gab es den Wachwechsel unter den hannoverschen Teams. Nach dem 3:1-Sieg beim Marienthaler THC und dem 1:1 gegen den UHC Hamburg II ist der DHC neuer Tabellenzweiter. Den Erfolg sicherte sich der DHC sogar in Unterzahl. Als Clemens Husch seine Zeitstrafe abbrummte, nahm der MTHC seinen Keeper vom Platz und spielte mit zwei Feldspielern mehr. Doch bei einem Konter traf Christian Barti zum 3:1 ins leere Tor.

Der DTV Hannover, bisher die Nummer zwei der Liga, erlebte dagegen ein schwarzes Wochenende. Erst ging das Match gegen den UHC Hamburg mit 3:4 verloren, dann gab es gegen den Vorletzten Vahr Bremen ein 1:2. „Gegen den UHC haben wir aus zehn Ecken und zwei Siebenmetern kein Tor gemacht. Der UHC hat in der zweiten Hälfte aus zwei Chancen zwei Tore gemacht“, schimpfte Coach Bastian Okroy.

Die Frauen des DHC verspielten gegen Marienthaler THC ihren Sieg. Nach der 2:1-Führung brachte ein „blöder Fehlpass“, so Coach Florian Westermann, erst eine Ecke und in deren Folge einen Siebenmeter gegen den DHC. Der brachte für den Vorletzten noch den Ausgleich. Ein ganz anderes Team stand einen Tag später auf dem Platz – und holte gegen den Zweiten Polo Hamburg ein 3:1. „Das war endlich wieder unser wahres Gesicht mit Topleistungen in der Abwehr und im Angriff“, lobte Trainer Florian Westermann. Anja Gabeler (2) und Catherine McCaffrey schossen den DHC schon vor der Pause mit 3:0 in Front.

Von Matthias Abromeit