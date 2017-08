Hübner gewinnt Triathlon in Altwarmbüchen

Hannover. Die Erwartungen sind groß gewesen – die Erfolg auch. Beim 5. Altwarmbüchener Triathlon haben sich über 500 Ausdauersportler in die Fluten geworfen, sind geschwommen, radgefahren und gelaufen – und haben Cheforganisator Eckhard Bade und seinem Organisationsteam ein breites Lächeln in die Gesichter gezaubert. „Ich bin sehr zufrieden. Verband und Athleten hatten große Erwartungen, aber wir haben klare Signale bekommen, dass die meisten auch zufrieden waren“, sagte Bade. 529 Finisher vermeldete er stolz.

Auf der Sprintdistanz gingen erstmals auch die 34 Mannschaften der Verbandsligen an den Start. Das Rennen wurde zum Triumphzug der Athleten vom ASC Göttingen. Yannis Hippe (1:05:18) und Carolin Hauck (1:16:16) holten sich die Einzelsiege, in der Teamwertung ging der Männer-Sieg ebenfalls an den ASC Göttingen, die Frauen des Clubs wurden hinter den Oldenburger Bärinnen Zweite.

Mumme aus Hildesheim gewinnt über die Sprintdistanz

Doch der Schnellste auf dieser Sprintdistanz (0,75 – 20 – 5 km) war nicht die Nummer eins im Liga-Rennen. Im Jedermann-Rennen über die gleiche Distanz lieferten sich der Hildesheimer Julius Mumme und Lasse Schomburg, jüngster Sohn des früheren Nationalkader-Athleten Arnd Schomburg, ein hartes Duell. Schomburg zeigte im Wasser eine Klasseleistung, stieg 40 Sekunden vor seinem Rivalen auf das Fahrrad. Doch auf dem Kurs nach Isernhagen schloss Mumme wieder auf. Auf der Laufrunde am See musste Schomburg den Sieg endgültig abhaken. Nach guten 1:03:53 Stunden hatte er 1:36 Minuten Rückstand.

Auch die olympische Distanz (1,5 – 40 – 10 km) stand in Altwarmbüchen auf dem Plan. Clemens Hübner (Hannover 96) schwamm, fuhr und lief allen davon. In allen drei Disziplinen war er der Schnellste und siegte nach 2:05:59 Stunden mit fast zehn Minuten Vorsprung. Carmen Kutzner (96/2:42:56) hatte als Zweite bei den Frauen allerdings auch großen Rückstand auf die Kielerin Elena Berndt (2:33:52).

Von Matthias Abromeit