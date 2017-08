London. Eines hatte sich Ruth Sophia Spelmeyer für ihren Start bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in London gewünscht: Sonne! Und als sie am Sonntag aufwachte, war der Himmel in der Tat weitgehend wolkenfrei. „Extra für mich“, sagte die 400-Meter-Läuferin aus Hannover und lacht. Die 26-Jährige fuhr mit einem „super Gefühl“ ins Olympiastadion, um 12.43 Uhr Ortszeit war der Tag für sie endgültig perfekt. Sie hatte mit 51,72 Sekunden ihre Saisonbestleistung eingestellt und über die Hintertür der Zeitschnellsten-Regel für die Plätze vier, fünf und sechs das Halbfinale erreicht.

Doch der Weg dahin war für die Psychologiestudentin aufregend und -reibend. Gut eine halbe Stunde zuvor, kurz nach 12 Uhr, machte sie sich bereit für ihren Auftritt vor 60 000 Besuchern im dritten von sechs Vorläufen. „Eine unglaubliche Stimmung. Die sind so sportbegeistert die Briten“, sagt e sie hinterher über ihre Eindrücke vor dem Start. „Die feuern alle an.“

Spelmeyer hatte Bahn 3 zugelost bekommen und damit fast das ganze Feld vor sich. Sie winkte noch einmal auf die Tribüne, um 12.13 Uhr fiel dann der Startschuss. Die Läuferin, die für ihren Heimatverein VfL Oldenburg startet, musste zunächst die Konkurrenz ziehen lassen, lag aber auf der Zielgeraden in Reichweite des dritten Ranges, der die direkte Halbfinal-Teilnahme gebracht hätte. Doch auf den letzten Metern fehlte die Energie. Spelmeyer wurde Fünfte, daher musste sie eine halbe Stunde in der Mixed-Zone bangen.

Nach dem sechsten Lauf gab es Gewissheit: Es reicht als Dritte von sechs Zeitschnellsten! Spelmeyer sprang in die Luft und strahlte. „Ich habe es echt geschafft“, sagte sie und umarmte jeden Bekannten. Die Bedingungen seien angesichts des böigen Windes nicht ganz einfach gewesen, erzählte die Läuferin. „Umso glücklicher bin ich jetzt.“

Stolz war sie außerdem: „Ich konnte zeigen, ich gehöre hierher. Ich stehe im Halbfinale und gehöre zur erweiterten Weltspitze. Das zu zeigen, war mir wichtig.“ Gerade nach dem Nominierungs-Hickhack um Einzelstart. Aber das habe sie versucht auszublenden, . Ihr Motto hieß: „Ich laufe für mich.“ Welchen Plan hat Spelmeyer nach dem Halbfinaleinzug? „Ich mache jetzt ein Nickerchen“, sagte sie und lacht. „Dann kann ich später ins Bett gehen.“

Das Halbfinale ist am Montag um 20.55 Uhr Ortszeit (21.55 Uhr deutscher Zeit, live in der ARD), eine untypische Startzeit. Da heißt es, den Rhythmus anzupassen. „Und falls ich am Montag zu früh aufwache, mache ich noch ein Schläfchen nach dem Frühstück“, sagt sie noch. Damit sie abends „voll durchbrettern“ kann.

Von Manuel Becker