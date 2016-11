Großer Spaß für kleine Dribbler: Elf Mannschaften aus acht hannoverschen Grundschulen eröffneten am Donnerstag in der Otfried-Preußler-Schule in der Birkenstraße die TKH Junior League. Von den 110 mitspielenden Kindern, hatten nur wenige bereits Basketball-Erfahrung - was der Begeisterung allerdings keinen Abbruch tat.