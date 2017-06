Rudern. Zwei Rennen ist Malte Engelbracht vorausgefahren im Einer, der Velberaner hat jeweils die beste Zeit erzielt. Dann schlug auf der Dove-Elbe in Hamburg das Wetter um. Mit dem Regen kam recht viel Wind, der den 18-Jährigen vom DRC Hannover von 1884 wohl das direkte Ticket für die

U-19-Weltmeisterschaft gekostet hat. Engelbracht wurde Vierter bei der Ranglisten-Regatta in Hamburg-Allermöhe beim Allgemeinen Alster-Club. Damit hat er zwar beste Chancen auf die Teilnahme vom 2. bis 6. August bei der Endrunde in Trakai (Litauen) – nur eben keine Gewähr, dafür wäre Rang drei nötig gewesen.

Wind bremst die Boote aus

Der Wind sorgte für einen stärkeren Wellengang, den relativ leichte Ruderer wie Engelbracht (1,86 Meter/78 Kilogramm) gar nicht mögen. Sie haben dann Mühe, das Boot stabil zu halten. „Von daher ist der 4. Platz schon in Ordnung, zumal ich Gegenwind hatte“, sagte der Gymnasiast der Humboldtschule in Hannover.

Den Vorlauf gewann Engelbracht, der vor rund zwei Wochen EM-Silber im Doppelvierer ergattert hatte, in 7:28,34 Minuten. Auch im Zwischenlauf (7:26,95) war keiner schneller. „Da ist Malte gut gefahren“, attestierte DRC-Trainer Thorsten Zimmer. Wie sehr die Athleten mit den schwierigen Bedingungen zu kämpfen hatten, ließ sich an den Zeiten des Finales ablesen. Keiner blieb über 2000 Meter unter acht Minuten. Engelbracht kam auf 8:22,35 Minuten, Simon Schlott (RC Witten) als Dritter auf 8:14,22. Schnellster im Endlauf mit sechs Booten war Moritz Wolff (Berliner RC) in 8:06,66 Minuten vor Jan Berend (SC Magdeburg/8:10,73). „Das war schon recht deutlich. Ohne den Wind hätte ich weiter vorn mitrudern können“, stellte Engelbracht fest. „Aber ich bin nicht so gut durchgekommen, mehr ging einfach nicht.“

Überzeugender Doppelzweier

Am dritten Regatta-Tag herrschte wieder besseres Wetter. Die Bundestrainer testeten die Athleten in anderen Booten. Engelbracht überzeugte im Doppelzweier mit Til Hildebrandt vom Bremer RC Hansa, dem Ranglistenachten. Hinter Berend/Schlott (6:29,39 min.) fuhren sie in 6:31,74 Minuten auf Rang zwei. „Das war richtig stark“, lobte Zimmer. Im Doppelvierer reichte es für Engelbracht beim finalen Auftritt zu Rang drei (6:05,76) mit Klas-Ole Lass (RC Potsdam), Tassilo Müller (RK am Baldeneysee) und Hildebrandt.

Endrunde in München

Auf dem Weg zur WM geht es vorerst mit vollen Zügen im Training weiter. Ende Juni steht die Jahrgangsmeisterschaft in München auf dem Programm. Zimmer rechnet damit, dass Engelbracht im Zweier und Vierer fahren wird. „Danach sieht es für mich jedenfalls aus. Anschließend entscheiden die Bundestrainer dann über die Bootsbesetzungen bei der Weltmeisterschaft“, erläutert der Coach. Der Titelgewinn in Bayern ist darüber hinaus eine weitere Chance, sich direkt für Trakai zu qualifizieren.

„München hat eine wunderschöne Regattastrecke“, sagt Malte Engelbracht. Er weiß freilich auch: „Das Gelände dort ist offen und ungeschützt.“ Der Wind könnte also abermals die Platzierungen der Crews kräftig durcheinanderwirbeln.

Von Stefan Dinse