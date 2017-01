Hannover. Der EC Hannover Indians behält in der Qualifikationsrunde der Eishockey-Oberliga seine makellose Bilanz. Vor 1923 Zuschauern im Eisstadion am Pferdeturm schlug der EHC am Sonntagabend den EHC Timmendorfer Strand mit 6:1 (2:1, 2:0, 2:0). Zu Beginn aber gab erst einmal einen Schreck: Nach 33 Sekunden führten die Gäste mit 1:0 durch Jakub Schejbal. Doch der ECH wendete schnell durch Tore von Yannik Baier (6.) und Yannick Meve (8.) das Blatt. Die weiteren Treffer erzielten Dennis Arnold, Branislav Pohanka, Robby Hein und Tobias Schwab. Ein besonderes Spiel war es für Carsten Gosdeck. Er bestritt sein 1000. Spiel als Eishockey-Profi und trug als persönliche Anerkennung die 1000 auf dem Rücken – und nicht die 97, seine angestammte Nummer.

Die Hannover Indians gewannen im Eisstadion am Pferdeturm gegen den EHC Timmendorfer Strand mit 6:1. Zur Bildergalerie

Tore: 0:1 (0:33) Schejbal (Spöttel), 1:1 (5:11) Baier (Schwab), 2:1 (7:35) Meve (Wasser, Lilik), 3:1 (27:23) Arnold (Gibbons), 4:1 (37:51) Pohanka (Ziolkowski, Bovenschen), 5:1 (48:24) Hein (Pohanka, Pohl), 6:1 (57:57) Schwab (Valasek) – Strafminuten: Indians 6 plus Matchstraße gegen Peleikis, Timmendorf 2.

Die Hannover Scorpions unterlagen bei den Rostock Piranhas mit 1:4 (0:1, 1:0, 0:3). Chad Niddery (40.) schafften den zwischenzeitlichen Ausgleich für das in Langenhagen beheimatete Team. Der ESC Wedemark hat weiterhin mit dem hohen Niveau der Oberliga-Meisterrunde zu kämpfen. Die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss verlor mit 1:8 (0:2, 1:3, 0:3) bei den Ice Fighters Leipzig. Michael Budd (33.) traf für die Gäste zum zwischenzeitlichen 1:3.

