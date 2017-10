Indians und Scorpions mit Start zufrieden

Hannover. Zwei Wochenenden und damit vier Spieltage sind in der Eishockey-Oberliga absolviert – Zeit für eine Startbilanz von Hannover Indians und Hannover Scorpions. Die Indians haben drei Partien gewonnen und acht Zähler auf dem Konto – die Scorpions gewannen zwei Spiele, hatten aber auch die schwereren Gegner vor der Brust.

„Wir müssen noch daran arbeiten, dass wir einfache Fehler vermeiden“, sagte Indians-Trainer Lenny Soccio nach dem 5:2-Sieg gegen die Black Dragons Erfurt. Mehrfach hatten seine Spieler auf dem Eis durch schlittschuhtechnische Fehler oder durch Fehlpässe die Erfurter zu Torchancen eingeladen. In der Offensive wiederum verpasste es sein Team, die Partie nach dem ersten Drittel frühzeitig zu entscheiden. Auch bei der 2:4-Niederlage am Freitag in Berlin erzielte seine Mannschaft in Relation zu den eigenen Tormöglichkeiten zu wenig Treffer. „An diesen Dingen arbeiten wir und haben noch einen langen Weg vor uns.“ Am Freitag sollte gegen den EHC Timmendorfer Strand der nächste Sieg gelingen, der erste echte Gradmesser wartet auf Soccios Team am Sonntag: auswärts bei den Duisburger Füchsen, die bislang die Idealzahl von zwölf Punkten aus vier Partien geholt haben.

Bei den Scorpions ist man mit der bisherigen Ausbeute ebenfalls zufrieden. „Vor allem in den Spielen gegen Tilburg, das man nicht durch Glück bezwingt, und Herne war das schon jeweils Eishockey auf hohem Niveau“, sagt Eric Haselbacher, Sportlicher Leiter. Gegen Herne unterlag man am Freitag aber genauso wie am Sonntag in Leipzig knapp mit einem Tor Differenz: „Wir haben trotzdem gute Spiele ge­macht, liegen im Soll. Und wenn wir am Freitag gegen Hamburg gewinnen, dann ist alles top.“ Jedoch weiß Haselbacher auch, „dass die Feinabstimmung noch kommt, bei den Sturmreihen haben wir etwas umgestellt“.

Ohnehin läuft es bei den Scorpions im Angriff einigermaßen rund – 19 Tore in vier Spielen. Das weckt schon jetzt Interesse für das Derby gegen die Indians. „Das ist zwar erst am 26. Dezember, aber wir haben allein am Dienstag wieder 20 Karten verkauft“, sagt Haselbacher.

Von Stephan Hartung