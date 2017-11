Iquitos läuft nur hinterher

Tokio. Riesig war die Hoffnung vorher, genauso groß die Ernüchterung hinterher. Iquitos, Star-Galopper von der Bult, belegte beim Ja­pan-Cup nur den 15. und damit drittletzten Rang im 17er-Feld. Sieger des mit rund fünf Millionen Euro dotierten Gruppe-1-Rennens über 2400 Meter wurde der Vorjahresdritte Cheval Grand aus Japan. Im Sattel saß der Australier Hugh Bowman. Rey de Oro und Vorjahreschampion Kitasan Black (beide Japan) folgten in der Spitzengruppe auf Platz zwei und drei. Das zweite deutsche Pferd Guignol galoppierte auf Rang neun ein und kassierte damit noch 75 000 Euro Platzgeld. Das Siegpferd bescherte seinem Be­sitzer Kazuhiro Sasaki 2,5 Millionen Euro Preisgeld.

Mit dem Sieg hätte Iquitos ohnehin nichts zu tun ge­habt, aber eine vordere Platzierung – Trainer Hans-Jürgen Gröschel hatte Rang vier im Auge – wäre möglich gewesen. Vor 99 753 Besuchern auf der gigantischen Rennbahn in Tokio kam Iquitos zwar gut aus der Box, aber schon nach den ersten Metern reihte er sich am Ende des Feldes als Vorletzter ein – die falsche Taktik des Jockeys Daniele Porcu. Ein Platz im Mittelfeld wäre bei dem hohen Renntempo angebracht gewesen, damit Iquitos im Schlussspurt seine Stärke hätte ausspielen können. Auch der harte Bo­den spielte dem kleinen und leichten Iquitos, der 2016 bei seiner Japan-Premiere Siebter geworden war, nicht in die Karten.

„Ich bin sehr enttäuscht über das Laufen und das Rennen. Dafür sind wir nicht den langen Weg nach Japan gereist“, sagte Gröschel zerknirscht, „das Pferd hat sich vorher sehr gut angefühlt und war auch in einer ganz guten Verfassung. Aber das Rennen hat sich eben nicht nach Wunsch entwickelt. Wir wären gerne im Mittelfeld gegangen, aber der Jockey hat ihn leider da ganz hinten postiert.“

Auf der Zielgeraden zog Iquitos zwar an, hatte aber zu viel Verkehr vor sich. „Das ist für so ein Speedpferd, wenn der nicht einen Strich durchgehen kann, einfach nichts“, erklärte Gröschel, der „nicht immer auf den Reiter schimpfen“ will, „aber in diesen Rennen muss man doch eine gewisse Erfahrung haben, wo man sich platziert“. Laut Gröschel war sein „Krümel“, der ihm „ein bisschen leidtat“, nach dem Rennen „noch quietschvergnügt und frisch“ – Iquitos hatte nicht an seine Grenzen gehen können.

Heute fliegen der „Galopper des Jahres“ und Gröschel zurück in die Heimat. Die trotz des schlechten Abschlusses starke Saison ist für den fünfjährigen Hengst vorbei. Zwei Optionen gibt es für die Zukunft: Entweder startet Iquitos bei einem lukrativen Kaufangebot als Zucht-Hengst eine zweite Karriere, oder er hängt eine weitere sportliche Saison dran, sofern die passende Offerte ausbleibt, er­klärte Gröschel der NP.

Von Simon Lange