Hannover. Top-Jockey Adrie de Vries hatte Glück im Unglück. Seinen Horrorsturz auf der Bult am Pfingstmontag überstand er relativ glimpflich. Dennoch „tut mir der ganze Körper weh“, klagte der fliegende Holländer am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung, als er mit dem Auto in die Heimat gefahren wurde. Am Steuer: seine Frau Lorna.

Beide hatten bei Walter Sybrecht übernachten dürfen, der Ex-Bult-Chef hatte seine Hilfe angeboten und war auch mit de Vries in der MHH gewesen. „Ich bin ihm sehr dankbar“, sagt der 47-Jährige, demmburg-Horn. vor allem die geprellten Rippen und der rechte Arm schmerzen. Der Mittelfinger der linken Hand ist gebrochen. Sein Körper ist mit Schrammen übersät. „Das sieht alles nicht so toll aus“, sagt de Vries.

Was war passiert? Im Derby-Trail, der Vorprüfung fürs Deutsche Derby, lag er mit Windstoß in aussichtsreicher Position auf der Gegengeraden, als plötzlich der führende Royal Flag bremste und sprang. „Ich wollte mit Windstoß noch ausweichen, dachte auch, dass ich es schaffe. Aber dann ließ Royal Flag noch ein Bein stehen – und Windstoß ist drüber gestolpert.“ Sein Pferd strauchelte, er stürzte. Der Rest des Feldes galoppierte über ihn hinweg. Ein Horrorszenario. De Vries blieb bei Bewusstsein.

Der Niederländer will sich jetzt erst mal „komplett auskurieren“, bevor er wieder ins Renngeschehen eingreift. Zuletzt hatte er schon Pech mit zwei Fußverletzungen (Bruch und Prellung) gehabt. Sein Ziel bleibt das Derby am 2. Juli in Hamburg-Horn. „Das ist realistisch“, glaubt er. Auf welchem Pferd, ist unklar. Auch Windstoß, der den Unfall unverletzt überstand, muss sich jetzt erst einmal erholen.



Von Simon Lange