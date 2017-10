Jonas Borgmann und der Umweg ins Glück

Springe. Er hat bei den HF Springe alle Jugendmannschaften durchlaufen und dabei eine gute handballerische Ausbildung erhalten. Obwohl er während dieser Zeit zumeist nur auf Regionsebene aktiv war, hat er seinen Weg gemacht. Die Rede ist von Jonas Borgmann. Nach einem dreijährigen Abstecher zum Oberligisten MTV Großenheidorn streift der mittlerweile 25-Jährige in dieser Saison wieder das Trikot der Deisterstädter über, mit denen er in der 3. Liga Nord ganz vorn mitmischt.

Seine Rückkehr ist eine wirklich schöne Geschichte: Als Sergej Gorpishin kurz vor dem Start der Vorbereitung seinen Abschied aus Springe bekanntgab, musste Manager Dennis Melching schnellstmöglich einen Ersatz für den zum HC Erlangen abgewanderten Kreisläufer finden. Lange überlegen musste Melching nicht. Er rief Jonas Borgmann an und lotste das Eigengewächs zurück an den Deister. „Jonas hat sich in den letzten drei Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und gehört zu den besten Kreisläufern in der Oberliga“, sagte er damals.

Borgmann in Springe? Das passt! „Ich fühle mich sehr wohl, es ist mein Heimatclub, und ich wollte die sportliche Herausforderung annehmen“, sagt der Student. So richtig leicht gefallen ist ihm die Entscheidung zur Rückkehr nach eigenem Bekunden indes nicht. „Ich hatte beim MTV drei tolle Jahre, viele meiner Freunde spielen dort, und ich habe dem Verein richtig viel zu verdanken“, betont er.

Rückblick: Zwar sammelte Borgmann in den Spielzeiten 2012/13 und 2013/14 unter dem damaligen Trainer der Handballfreunde, Holger Schneider, bereits erste Einsatzminuten in der dritthöchsten nationalen Spielklasse. Einen Stammplatz hatte er damals aber lediglich in der Zweitvertretung, die in dieser Zeit noch in der Landesliga aktiv war. Zur Saison 2014/15 erhielt er dann die Chance, sich in der Oberliga beim MTV zu beweisen – Borgmann packte die Gelegenheit beim Schopfe. „Der Wechsel nach Großenheidorn war für mich genau richtig, ich würde es wieder so machen. Dort habe ich das Kreisläuferspiel für mich neu entdeckt“, blickt der gelernte Rückraumakteur zurück.

Nun ist Borgmann aber wieder am Deister, er will bei seinem Heimatverein den nächsten sportlichen Schritt machen. Bei den Handballfreunden bildet er gemeinsam mit Sebastian Preiß das Gespann am Kreis. In der Abwehr stehen beide oft gemeinsam im Mittelblock. „Ich kann von Basti viel lernen, es macht mir unglaublich viel Spaß, mit ihm zu spielen. Wir sprechen sehr viel miteinander“, sagt Borgmann, der auch eine Kindheitserinnerung mit Preiß verhindert: Als dieser im Februar 2007 Weltmeister wurde, war er 14 Jahre jung und verfolgte das Wintermärchen am Fernseher.

Nun stehen beide in einem Team und wollen mit den HF Springe für Furore in der 3. Liga Nord sorgen, in der sie mit 9:3 Punkten in die Runde gestartet sind und diese Bilanz im Heimspiel am Sonnabend gegen die TSV Burgdorf II weiter verbessern wollen. Anwurf an der Harmsmühlenstraße ist um 18 Uhr.

Nach dem unglücklichen Remis gegen den MTV Braunschweig – die Partie endete 27:27, wobei die HF zwischenzeitlich schon mit 14:7 geführt hatten – ist die Sache klar: Ein Sieg soll her. „Wir wollen die beiden Punkte“, sagt Borgmann, der vor der starken Achse der Gäste um Maurice Dräger und Hannes Feise warnt. „Da müssen wir aufpassen, dass die uns nicht aus dem Rückraum kaputtschießen“, sagt er.

Von Benjamin Gleue