Garbsen. Den ersten 14-Meter-Sprung im Freien hat sich Julian Hey offenbar für später aufgespart. Beim 18. FHDW-Springer-Meeting im Stadion am Planetenring in Garbsen war die nationale Elite am Start. Der Arnumer dürfte sogar im Elite-Feld des Dreisprungs der Männer und nicht wie noch im vergangenen Jahr im Vorprogramm mitspringen. Mit 13,98 Metern landete er auf Rang vier der zwölf Springer.

Allerdings fehlte Hey noch die Sicherheit im Anlauf. Nur zwei seiner sechs Versuche waren gültig. „Wir haben den Anlauf umgestellt“, erläuterte Landestrainer Frank Reinhardt. „Er springt jetzt mit dem anderen Fuß ab.“ Da fehlten neben der Sicherheit noch rund 30 Zentimeter zu den Weiten aus der Hallensaison. „Aber Julian ist erst in seinem zweiten Jahr als Dreispringer. Da ist das völlig normal, wenn die Konstanz noch fehlt“, meinte Reinhardt. Immerhin übertraf Hey die Qualifikationsweite zur deutschen Meisterschaft der U 20. Hierfür waren lediglich 13,70 Meter notwendig.

Es ist ein mühsamer und knapper Sieg gewesen. Doch am Ende hatte Melissa Wallentowitz vom SC Hemmingen-Westerfeld Platz eins beim Schüler-Mehrkampf in Lehrte in der Tasche. Mit 1086 Punkten lag sie im Dreikampf der W-10-Mädchen um 21 Zähler vor Savanna Wölfer vom Mühlenberger SV.

50 Meter in 8,4 Sekunden war genau eine Zehntelsekunde besser als die Zeit der stärksten Rivalin. Beim Weitsprung kam Wallentowitz auf 3,58 Meter und hatte vier Zentimeter Vorsprung. Auch beim Schlagballwurf war es eine äußerst knappe Angelegenheit: Wallentowitz kam auf 28,50, Wölfer auf 28,00 Meter. Somit hatte die Hemmingerin alle drei Disziplinen für sich entschieden, aber dreimal mit nur minimalem Plus. Auf Rang fünf landete Vereinskollegin Alina Dannenberg mit 924 Zählern. Über 50 Meter (8,6) und im Weitsprung (3,50) hielt sie gut mit. Lediglich im Schlagballwurf (17,50) fiel Dannenberg ab.

Bei den M-8-Jungen kämpften sich deren Bruder Jannis (734) sowie Lars Strichow (534) auf die Ränge zwei und drei. Dannenbergs Weitsprung auf 3,42 Meter war der weiteste aller Teilnehmer in seiner Klasse. Der fünfte Hemminger im Bunde, Kilian Hervatin, lag mit 629 Zählern in der M 10 auf Rang zwei.

Lily Louisa Wildhagen vom TKJ Sarstedt kann nicht nur in ihrer Spezialdisziplin Stabhochsprung glänzen. Das hat die W-15-Schülerin beim Kinder-Mehrkampf in Minden eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Im Blockwettkampf Wurf sammelte sie 2510 Punkte. Das bedeutete in Minden den Sieg – und in der Landesbestenliste war das im vergangenen Jahr Platz zwei gewesen. Die meisten Zähler heimste Wildhagen im 100-Meter-Sprint (13,16), im 80-Meter-Hürden-Rennen (12,54) sowie im Weitsprung (4,71) ein. Kugelstoß (10,00) und Diskuswurf (22,36) komplettierten das starke Resultat der Sarstedterin.

Auf Rang vier der Frauen-Gesamtwertung ist Sarah Vollkommer beim 20. Isernhagener Volkslauf gerannt. Die Pattenserin brachte die fünf Kilometer in 21:38 Minuten hinter sich. Damit war sie freilich auch die Schnellste ihrer U-16-Klasse. Vater Guido Vollkommer lief die doppelte Distanz. 36:54 Minuten bedeuteten für ihn im 148-köpfigen Feld Platz sechs. Auch der M-50-Senior gewann wie die Tochter seine Altersklassen-Wertung.

Von Matthias Abromeit