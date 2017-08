Junge Großenheidorner im Pokal gefragt

Handball. Oberligist MTV Großenheidorn hat seine Vorbereitung abgeschlossen. Bevor die Oberliga-Saison der Männer mit einem Auswärtsspiel bei der TSV Burgdorf III am Sonntag in einer Woche beginnt, bestreiten die Schützlinge von Trainer Marc Siegesmund am Sonnabend in Himmelsthür die erste Runde im HVN-Pokal.

Als Gegner warten der Oberligist VfL Hameln (16.20 Uhr) sowie die Landesligisten TuS GW Himmelsthür (18 Uhr) und der VfL Uetze (18.50 Uhr). „Im Kampf um das Weiterkommen sind die Hamelner sicherlich der schärfste Konkurrent“, sagt Betreuer Thomas Zumbrock.

Nach einer schweißtreibenden Vorbereitung werden die Großenheidorner nicht mit ihrer stärksten Besetzung anreisen. Einige Spieler sind privat, andere beruflich verhindert. Siegesmund will die Möglichkeit nutzen, Spielern aus der zweiten Reihe längere Spielanteile zu geben. „Wir werden mit einer sehr jungen Mannschaft in Himmelsthür antreten. So viel steht fest“, sagt Zumbrock. Zum Kader werden auch Akteure aus der aktuellen zweiten Mannschaft gehören.

„Die jungen Akteure können bei diesem Turnier Erfahrung für die Punktspiele sammeln“, sagt Zumbrock. Dies sei wichtig, das Weiterkommen steht erst an zweiter Stelle.

MTV-Frauen sind kein Favorit

In fremder Halle müssen auch die Landesliga- Frauen des MTV Großenheidorn die erste Runde im HVN-Pokal bestreiten. Sie reisen am Sonnabend nach Rohrsen, wo hochkarätige Konkurrenz wartet. Zum Auftakt geht es gegen den Landesliga-Konkurrenten TuS Empelde (14 Uhr). Als weitere Gegner warten der Lokalrivale HV Barsinghausen (16.30 Uhr) und der große Favorit MTV Rohrsen (18.10 Uhr), der in der Oberliga zu Hause ist.

Eine Woche nach der überraschend deutlich ausgefallenen Auftakt-Niederlage bei der HSG Schaumburg Nord wartet auf die B-Jugend von GIW Meerhandball die nächste schwere Aufgabe. Am Sonnabend (17 Uhr) gibt der große Meisterschaftsfavorit TSV Burgdorf seine Visitenkarte ab. Alles andere als eine klare Niederlage wäre ein Erfolg für die Riege des Trainer-Duos Marvin Konopka und Alexander Wenzel. Es dürfte ein Vorteil für die Gastgeber sein, dass sie in dieser Partie nichts zu verlieren haben und entsprechend locker an die Sache herangehen können.

Von Hartmut Butt