Springe. Die Saison 2017/18 wirft ihre Schatten voraus – zumindest wissen die Bohlekegler des KC Springe 52 jetzt schon, mit wem sie es ab Mitte September in der 2. Bundesliga Nord-Südwest zu tun haben werden. Beim Aufstiegsturnier in Delmenhorst gelang der SG Empor Brandenburger Tor Berlin, dem 1. SC Norderstedt, KSV Pasewalk und SV 90 Fehrbellin II der Sprung in die zweithöchste nationale Spielklasse – doch nur mit einem von ihnen bekommen es die Deisterstädter zu tun: den Norderstedtern.

Alte Bekannte aus der vergangenen Saison sind der SKC Eintracht 03 Neumünster, die SG Fidelio/Fortuna Kiel, der Verein Itzehoer Sport-Kegler, der KSV Halstenbek Pinneberg, SKV Bergedorf, KC Störtebeker Bremen, SKV Pinneberg, die KSG Cuxhaven sowie Komba-Holstein Pinneberg. Unbekannte Kontrahenten sind Absteiger Sportfreunde Husum und der SV Binde, der die Staffel gewechselt hat.

„Bis auf die Binder kennt die komplette Gegnerschaft mittlerweile unsere Bahnen. Sie hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass man mit der nötigen Konzentration und dem Können in Springe punkten kann“, sagt Jürgen Ketelhake, Vorsitzender der Springer, der seine Riege vor einer schwierigen Saison stehen sieht, in der rund 4000 Kilometer zu Auswärtsfahrten zu absolvieren sind. Los geht es für die Deisterstädter indes mit zwei Heimspielen: Am 16. und 17. September sind der KSV Halstenbek Pinneberg und Komba-Holstein Pinneberg zu Gast auf den Bahnen an der Harmsmühlenstraße.

Personell hat sich beim KC 52 wenig verändert. Gerhard Peckmann ist zu Edelweiß Goslar gewechselt, von Losebeck Hildesheim zieht es dafür Heinz Busche an den Deister.



Von Jürgen Ketelhake