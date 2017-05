Handball. Die A-Junioren der TSV Burgdorf sind im Halbfinale der deutschen Meisterschaft ausgeschieden. Nach der schwachen Vorstellung im Hinspiel bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen (17:32) und der Hypothek von 15 Treffern für das zweite Aufeinandertreffen mit dem Nachwuchs des Bundesligisten HSG Wetzlar hatte die Begegnung in der Halle an der Grünewaldstraße eigentlich nur noch statistischen Wert. „Aber wir wollten uns rehabilitieren und unseren Gästen die erste Niederlage in dieser Saison beibringen“, sagte TSV-Trainer Roi Sánchez. Und was seine Mannschaft vor rund 300 Zuschauern auf die Platte brachte, war tatsächlich unglaublich. Der hohe Favorit aus Wetzlar war unter dem Strich chancenlos gegen einen wie entfesselt aufspielenden Burgdorfer Nachwuchs. Letztlich hieß es 36:33 (20:18) für die Sánchez-Sieben – zeitweise betrug der Vorsprung sechs Treffer.

„Ich bin unheimlich stolz auf meine Mannschaft. Es ist ein Traum für mich, so ein tolles Team trainieren zu dürfen. Nur schade, dass wir ausgerechnet im Hinspiel in Wetzlar einen rabenschwarzen Tag erwischt hatten. Aber zu den besten vier Teams in Deutschland zu gehören, ist doch aller Ehren wert“, klang der TSV-Trainer versöhnlich.

Das Wiedersehen begann ausgeglichen, die Führung wechselte ständig. Doch mit zunehmender Spieldauer setzte sich die TSV ab. Nach 23 Minuten führte sie mit 17:13, zur Pause mit 20:18. In der

39. Minute sah Malte Donker nach seiner dritten Zeitstrafe die rote Karte, und trotzdem übernahmen die Gastgeber nun wieder das Kommando, zogen über das 27:27 bis zur 52. Minute auf 33:27 davon. Das war auch ein Verdienst von TSV-Torwart Felix Wernlein, der mit 20 Paraden der große Rückhalt war. „Er war mein bester Spieler heute“, lobte Sánchez. Die Abwehr wurde vom lange verletzten Joshua Thiele stabilisiert, im Angriff war Vincent Büchner nicht zu stoppen.

Nach Spielschluss feierten die Zuschauer ihre Mannschaft enthusiastisch, als hätten sie das Finale erreicht. „In der nächsten Saison werden wir eine neue A-Jugend mit anderen Zielen aufbauen“, erklärte Sánchez. Mit Jonas Wilde, Malte Donker, Niklas Diebel, Corven Krenke, Joshua Thiele, Vincent Büchner, Yannic Foltyn, Fabian Wetzker und Joris Machate wechseln gleich neun Spieler in den Herrenbereich.

TSV Burgdorf: Wilde, Wernlein – Büchner (10/5), Thiele, Mävers (je 5), Diebel (4), Juric, Weiß (je 3), Krenke, Lutze (je 2), Donker, Foltyn (je 1),

Range, Wetzker, Machate

Von Rolf Linda