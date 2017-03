Indian Wells. Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber wird nach den BNP Paribas Open in Indian Wells (USA) wieder Nummer eins der Tennis-Welt. Die derzeitige Weltranglisten-Erste Serena Williams (USA) hat am Dienstag ihre Teilnahme an diesem Turnier abgesagt. „Leider konnte ich wegen meiner Knieschmerzen nicht trainieren, weshalb ich meine Teilnahme absagen muss“, sagte Williams. Damit wird Angelique Kerber wieder unabhängig von ihrem Abschneiden die Nummer eins.

Die Kielerin hat in der ersten Runde ein Freilos zugelost bekommen. In der zweiten Runde droht allerdings ein deutsch-deutsches Duell mit ihrer Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic, die ihr Auftaktmatch gegen Vania King (USA) bestreiten muss.

Von dpa