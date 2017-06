Stuttgart/Hannover. Das obligatorische Triumph-Bad in der braunen Graft am Großen Garten in Herrenhausen fällt dieses Jahr aus. Die Lacrosserinnen des DHC Hannover haben am Wochenende ihren sechsten Meistertitel in Folge verpasst. Der Rekordmeister unterlag im Finale des Final Four in Stuttgart Dauerrivale München mit 11:12 nach Verlängerung.

Besonders bitter: Der DHC hatte in der regulären Spielzeit schon mit 10:5 geführt. „Die Niederlage nach der hohen Führung tut natürlich weh. Das gehört zum Sport aber dazu. Es kann eben doch nur einer gewinnen“, sagte DHC-Kapitänin Anna Blank und nahm die Finalpleite sportlich.

Im Halbfinale hatte ihr Team leicht und locker mit 11:3 gegen Hamburg gewonnen. Und auch das Finale lief zunächst nach Plan. Doch dann verdaddelte der DHC die hohe Führung und lag plötzlich gar mit 10:11 hinten.

Wenige Sekunden vor Ende gelang Hannover noch der Ausgleich. In den ersten drei Minuten der Verlängerung „haben wir nur verteidigt“, berichtet Blank. München erzielte nach dem Wechsel die 12:11-Führung. „Wir haben es dann leider nicht geschafft, einen Torschuss zu kreieren“. so Blank. „Wir greifen nächste Saison stärker wieder an“, kündigte sie an. Immerhin: DHC-Torhüterin Britta Goldenstein wurde zur wertvollsten Spielerin (MVP) des Turniers gewählt.

Für acht DHC-Spielerinnern ist die Saison noch nicht vorbei. Vom 12. bis 22. Juli steht für sie die WM in England an.



Von Simon Lange / Philipp Schaper