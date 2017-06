Leichtathletik. Die Langenhagener Stadtmeisterschaft geht am Sonnabend, 10. Juni, in die 17. Runde. Im Walter-Bettges-Stadion werden wieder die besten Nachwuchsathleten aus der Stadt, einer Langenhagener Schule oder eines Vereins gekürt. „Wir sehen die Grenzen nicht ganz so eng. Auch wenn aus Mellendorf oder Isernhagen jemand kommt, kann er mitmachen“, sagt Organisatorin Maren Zöller-Jähner.

Bis 9.30 Uhr können sich die Kinder bis zum Jahrgang 2003 noch anmelden. Um 10 Uhr beginnt das Aufwärmprogramm mit den SCL-Übungsleitern. Danach startet in den jeweils sieben Jahrgangsklassen der Dreikampf. Ein Sprint je nach Alter über 50, 75 oder 100 Meter, der Weitsprung und als Wurfdisziplin je nach Alter der Schlagballwurf, Ballwurf oder der Kugelstoß stehen an. Die jeweils Punktbesten werden Jahrgangsmeister.

Die beiden großen Pokale für die Stadtmeister bekommen nur die mit den jahrgangsübergreifend meisten Punkten. „Das sind in der Vergangenheit nicht immer die Ältesten gewesen. Auch die beiden Jahrgänge aus der U-14-Klasse haben ihren Chancen“, weiß Zöller-Jähner. Unter den SCL-Kindern haben sie und ihr Sohn Lukas Jähner als Trainer gleich mehrere heiße Eisen im Feuer. „Bei den Mädchen sind es sechs bis sieben, die auf etwa dem gleichen Niveau sind. Das wird spannend“, meint Zöller-Jähner. „Nur bei den Jungen muss ich mich überraschen lassen.“

Die Kinder kämpfen zudem um die Schulwertung sowie die drei Wanderpokale. Drei Jungen und drei Mädchen bilden ein Team. Die Friedrich-Ebert-Schule will die Vorjahressiege in U-10- und U-12-Wertung verteidigen. Schon fast sicher ist der U-14-Sieg für das Gymnasium. Denn Teilnehmer aus der IGS , einziger potenzieller Gegner, sind schon immer rar gewesen.

Nach dem Dreikampf liegt der Spaß vermehrt im Fokus. „Hochsprung haben viele noch nie gemacht. Alle Zwölf- bis 14-Jährigen können das bei uns ausprobieren“, sagt Zöller-Jähner. Den Abschluss bilden die Staffeln – 4x400-Meter-Runden-Staffel für die Älteren, 8x50-Meter-Pendelstaffel für die Jüngeren. Bei der Abholung der Startnummern bekommen alle Tierbilder oder Zahlen, müssen sich darüber zu den schulübergreifenden Staffeln zusammenfinden.

Von Matthias Abromeit