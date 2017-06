Leichtathletik. Rund 100 Kinder sind bei der Langenhagener Stadtmeisterschaft am Start gewesen. Im Walter-Bettges-Stadion wurden in sieben Altersklassen die Besten gekürt, doch der Stadtmeister-Titel wird nur einmal vergeben. Und wieder einmal war es so, dass nicht die Ältesten den Sieg einheimsten. Bei den Mädchen sammelte die 13-jährige Lara Hormann (IGS Langenhagen) die meisten Punkte. Mit 1218 Zählern lag sie sowohl bei der U 14 vorn als auch in der Stadtmeister-Wertung. Die ein Jahr ältere Amira Kluba (1148/Gymnasium Langenhagen) war geschlagen, konnte sich aber mit dem U-16-Sieg trösten. Auf Platz drei landete Sophia Rockitt (1137/2. U 14). Neuland war die Leichtathletik für alle nicht. Beim SC Langenhagen trainieren sie unter Lukas Jähner.

Hormann hatte ihr großes Plus im Sprint. Für ihre 75 Meter in 10,8 Sekunden bekam sie 423 Punkte, mehr als Kluba für ihre 100 Meter in 15,2 Sekunden (376) holte. Im Weitsprung (4,21) und im Ballwurf (24,00) ließ sich Hormann ihren Triumph nicht mehr nehmen.

Den Titel der Jungen holte sich Max Wegner vom Gymnasium. Seine drei Einsätze im 100-Meter-Sprint (14,3), Weitsprung (4,01) und im Kugelstoß (8,38) brachten dem 14-Jährigen 1161 Punkte. Aaron Müller-Matheis (Gymnasium) hielt trotz seiner zwei Lenze weniger schon gut mit. Im Weitsprung flog er mit 4,15 Metern sogar weiter als der Stadtmeister. Doch nach 75 Metern (11,4) und Ballwurf (37,00) kamen für ihn nur 1090 Zähler zusammen. Das reichte zum U-14-Sieg vor seinem Mitschüler Timm Heuer (1056), aber nicht zum Gesamtsieg.

Die beiden in der Gesamtwertung Geschlagenen sorgten dafür, dass das Gymnasium die Mannschaftswertung in der U-14-Klasse gewann. Das gelang den Kindern von der Friedrich-Ebert-Schule in den Klassen U 12 sowie U 10.

Die Kür bestand nicht nur aus den 8x50-Meter-Pendelstaffeln. Auch Hochsprung gehörte dazu. Timm Heuer war mit 1,36 Meter der Beste bei den Jungen, Anne Neubauer mit 1,30 Metern bei den Mädchen.

Siegerliste Dreikampf:

Schüler, M 7: Luca Sabotta (FES) 439, U 10: Maximilian Brinckmann (FES) 834; U 12: Niclas Recoulle (IGS Langenhagen) 911; U 14: Aaron Müller-Matheis 1090, U 16: Max Wegner (beide Gymnasium Langenhagen) 1161; Schülerinnen, W 7: Acelya Kip (FES) 273; U 10: Oliwia Tarnacka (GS Godshorn) 913; U 12: Xenia Schamne (Gymnasium) 1124; U 14: Lara Hormann (IGS) 1218; U 16: Amira Kluba (Gymnasium) 1148

Von Matthias Abromeit