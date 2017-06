Schach. Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht reckte Lara Schulze vom SK Lehrte bei der Siegerehrung der deutschen Jugendmeisterschaft in Willingen den Pokal in die Höhe. Nachdem die einzig verbliebene Verfolgerin Leonore Poetsch vom SK Langen in der achten Runde verloren hatte, war Lara schon vor dem letzten Durchgang nicht mehr einzuholen. „Ich wollte unbedingt Meisterin werden, aber so klar hätte ich das nicht erwartet“, sagte Lara, die ihre Konkurrenz beim ersten Start in der U 16 mit acht Punkten aus neun Runden dominierte.

In diesem Moment fiel der Druck ab, denn zum ersten Mal war die Lehrterin als Favoritin ins Turnier gegangen und hatte den in sie gesetzten Erwartungen Stand gehalten. Die Abschlussfeier krönte eine tolle aber auch „total anstrengende“ (Lara) Woche.

Nach etwas verhaltenem Beginn drehte die Lehrterin in der vierten Runde so richtig auf, als sie im Spitzenduell die Mitfavoritin Annemarie Mütsch (SC Eppingen) trotz des kleinen Nachteils der schwarzen Steine komplett überspielte. Nur einmal hatte sie Glück, als sie sich in der sechsten Runde nach einer turbulenten Partie gegen Rebecca Browning (Märkische Springer Halver-Schalksmühle) mit einem Remis begnügen musste. „Das war nicht so toll“, fand sie.

Ansonsten zeigte sie im Verlauf des Turniers, dass sie in den letzten Monaten enorm an Spielstärke zugelegt hat. Das nächste große Ziel ist vom 15. bis 27. September die Weltmeisterschaft, die in Uruguay stattfindet.

Mit dem Verlauf der Woche etwas enttäuscht zeigte sich Leon Zweigait (Freibauer Wedemark), der zum ersten Mal in Willingen dabei gewesen ist. Obwohl Nummer 13 der Setzliste hatte er im Vorfeld mit einem Platz in der Spitzengruppe geliebäugelt. Mit dem Gewinn der ersten beiden Partien erwischte Leon auch einen perfekten Start. In der Folge lief allerdings nicht mehr viel zusammen und er fiel nach neun Runden auf Rang 32 zurück. Mit einem Sieg und einem Remis rettete der junge Wedemärker zumindest noch eine ausgeglichene Bilanz ins Ziel.

Von Uwe Serreck