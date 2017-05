Bredenbeck. Der Lauf Rund um Bredenbeck hat seinen Charme behalten. Am Deister ist die Zeit nahezu stehen geblieben. Zeiterfassung im Ziel per Chip gibt es nicht, Urkunden-Ausdruck und sofortige Ergebnislisten auch nicht. Stattdessen wird alles noch per Handarbeit mit Stoppuhr und Fleißarbeit beim Eintippen in den Computer erledigt.

Die Läufer nahmen es dennoch gelassen. 266 Athleten, fast die Hälfte als Nachmelder, kamen zu ihrem Vorprogramm für den Vatertag nach Bredenbeck. Entweder verzichteten sie bei wichtigen Terminen im Anschluss mit der Familie auf die Ehrung wie der zweitplatzierte Hannoveraner Christian Krämer, oder sie warteten geduldig. Horst Kuschnerus und Maria Meier im Wettkampfbüro ließen sich ohnehin nicht aus der Ruhe und Konzentration bringen.

Auch die Erfolge der Lokalmatadore gingen über ihren Schreibtisch – allerdings gab es jene nur in den Kinder- und Schnupperläufen. Auf dem 650-Meter-Kurs durch den Ort war Caroline Marie Viole vom TSV Wennigsen mit Abstand die Schnellste. Nach 2:53 Minuten kam sie wieder am Ziel vor der Grundschule an – sogar weit vor dem ersten Jungen. Jannik Sander brauchte 3:11 Minuten.

Im 1860-Meter-Schnupperlauf waren die Mädchen ebenfalls die Schnellsten – sogar gleich zweimal. Vianne Kranich von der SG Bredenbeck und Anne Gebauer vom TK Hannover sorgten nicht nur für hohes Tempo, sie belauerten sich auch die ganze Strecke über und ließen alle anderen, selbst die Jungen, hinter sich. Auf den letzten Metern war die ein Jahr ältere Hannoveranerin um einen Schritt schneller. Kranich war nach 7:54 Minuten um eine Sekunde geschlagen. „Etwas ärgerlich, aber dennoch ist Vianne ein richtig tolles Rennen gelaufen“, meinte Trainer Georg Lauenstein. Sein weiterer Schützling Magnus Gerold (8:56) kam bei den Jungen als Zweiter hinter Paul Hansen (8:00) an.

Das Hauptrennen, in dem sich die Felder über 6000 sowie 8600 Meter gemeinsam auf den Weg machten, hatte es mit den Steigungen zwar in sich, war aber für manche ein Muntermacher. Die Langenhagenerin Gwendolyn Mewes sah noch vor dem Rennen sehr müde aus. „Wir hatten eine Feier“, gestand sie. Nach ihrem Sieg in 24:53 Minuten sah es schon deutlich besser aus. „Jetzt geht es mir gut“, so der Kommentar nach getaner Arbeit. Auch Ehemann Jörg Kleinholz-Mewes, Schulzweigleiter der Barsinghäuser KGS Goethe-Schule, nutzte den Lauf als Muntermacher. In 21:30 Minuten kam er als Vierter ins Ziel. Sieger Haftom Weldaj (TSV Pattensen) feierte nach langer Verletzungspause in 20:05 Minuten sein gelungenes Comeback.

Noch einen anderen Grund, nach Bredenbeck zu kommen, hatte Bianca Stanienda vom SVE Hiddestorf. Sie gewann erst in 35:44 Minuten den 8600-Meter-Lauf und ging dann feiern. „Der Lauf hier ist echt schön, aber das Hoffest bei der Kornbrennerei ist es auch“, meinte die Siegerin. Männer-Sieger René Jäger (30:43) aus Lohnde, nach Nachwuchs und Hausbau ebenfalls nach längerer Pause wieder dabei, feierte derweil im Kreise seiner alten Laufkollegen wie Kleinholz-Mewes direkt vor Ort den Vatertag.

Von Matthias Abromeit