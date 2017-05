Bredenbeck. Erst der Lauf und dann der Vatertag – so sieht für viele Renner der Region seit Jahren das Himmelfahrtstagprogramm aus. Am Donnerstag geht es zum 9. Mal „Rund um Bredenbeck“. „Wir rechnen wieder wie im Vorjahr mit 300 Teilnehmern“, sagt Horst Kuschnerus, der bei der SG Bredenbeck für die Zahlen zuständig ist. „Ein nicht kleiner Teil kommt aber immer erst am Starttag und meldet nach“, richtet sich der IT-Fachmann auf viel Arbeit am Feiertag ein.

Nach dem 650-Meter-Kinder-Lauf um 10 Uhr geht es mit den Jugendlichen weiter. Im Schnupperlauf über 1860 Meter steht die große Runde durch den Ort an. Vianne Kranich von der SGB wird als aussichtsreiche Lokalmatadorin um 10.15 Uhr an der Startlinie an der Grundschule stehen.

Richtig voll wird es dort um 10.45 Uhr werden. Dann machen sich die beiden Felder des 6000-Meter-Hauptlaufes und des härteren 8600-Meter-Cruisinglaufes gemeinsam auf den Weg. Erst nach rund fünf Kilometern teilt sich das Feld. „Schon der kürzere Lauf ist nicht ohne. Unterwegs gibt es immer wieder Wellen, aber gerade auf dem letzten Kilometer, wo die meisten schon kaputt sind, geht es im Bredenbecker Baugebiet noch einmal gut bergan“, warnt Cheforganisator Günther Gordziel die Läufer, die in diesem Rennen auch Punkte für die hannoversche Lauf(S)pass-Serie sammeln können.

Für die Teilnehmer im Cruisinglauf ist dieser letzte Anstieg allerdings nur noch das Kürprogramm. Sie haben auf ihrer zusätzlichen Schleife in den Deister hinein ganz andere Steigungen hinter sich gebracht.

Diese will auch Vivien Teuscher in Angriff nehmen. Die Elfjährige vom TSV Kirchdorf hat für die Königsstrecke in Bredenbeck gemeldet. Den Deister kennt sie allerdings von ihren Trainingsläufen und weiß, worauf sie sich einlässt. Auch die Fußball-Zwillinge Till und Max Keßler vom JFV Calenberger Land haben sich die 8600-Meter-Strecke ausgesucht. Viviens Vater Jens Teuscher aus Egestorf sowie Max und Tills Schwester Hannah Keßler (TSV Kirchdorf) begnügen sich mit den 6000 Metern.

Mit dabei sind auch die erfolgsverwöhnten Seniorinnen von Coach Gordziel – aber nicht auf, sondern neben der Strecke. „Die müssen alle mithelfen, sonst könnten wir so einen Lauf gar nicht organisieren“, sagt der Organisator. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start in der Grundschule möglich.

Von Matthias Abromeit