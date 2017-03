Hannover. Laufen + Hannover = Maschsee. So einfach ist bei vielen Freizeitsportlern in der Stadt die Gleichung. Es wundert deshalb auch nicht, dass die Wege rund um den See am Wochenende zum Joggen fast schon zu voll sind. Wer den See dennoch nicht meiden möchte, der kann zumindest im Westen den Massen ausweichen – und dank eines kleinen Schlenkers an die altbekannte Sechs-Kilometer-Runde noch zwei Kilometer dranhängen. Wenige Hundert Meter hinter dem Maschseebad einfach unter der Eisenbahnbrücke links abbiegen und rein in die Rickliner Masch mit ihren Teichen.

Warum so wenige Läufer diesen Abstecher nach Westen unternehmen und stattdessen lieber zweimal um den See joggen, bleibt eines der großen Laufrätsel Hannovers. Das zweite wurde unlängst gelöst: Wie lang ist die Maschseerunde nun wirklich? Vor einigen Jahren wurde sie von Vermessern des Deutschen Leichtathletikverbandes mit einem geeichten Messrad abgelaufen und mit Markierungssteinen alle 500 Meter versehen. Das Ergebnis: Es sind sechs Kilometer. Allerdings nur, wenn man stets die Uferwege läuft – und dann beim Sportleistzungszentrum über die Brücke auf die andere Leineseite wechselt. Am Courtyard geht es dann wieder zurück zum Seeufer.

Auch wer ausschließlich auf dem Asphaltweg rund um den See bleibt, kommt auf sechs Kilometer, muss sich diesen dann aber mit Radfahrern und Skatern teilen.

