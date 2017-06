Mellendorf. Vladimir Polezhaev steigt in Moskau, Yuval Turner in Tel Aviv ins Flugzeug – Maja Dyck legt dagegen nur eine kurze Strecke mit dem Auto zurück. Alle haben aber das gleiche Ziel: den U-13-Euro-Cup im Skaterhockey. Es ist ein Riesenaufwand für die meisten Spieler, die Eltern und natürlich auch den Ausrichter, die Bissendorfer Panthers.

„Wir sind 4:45 Stunden bis nach Düsseldorf geflogen und dann noch weiter nach Hannover gefahren“, erklärt Eli Abramovich, Trainer des israelischen Teams Zoran Falcons. Schon an seinem Namen hört man, dass Kinder mit russischer Herkunft den Großteil dieser Mannschaft stellen. Und das sogar richtig erfolgreich.

In Israel dominiert das Team seit der Gründung vor 22 Jahren den Sport und ist auch auf europäischer Ebene immer vorne mit dabei. „Wir wollen wieder einen der ersten Plätze belegen“, sagt Abramovich. Nach der 1:4-Niederlage im Halbfinale gegen die Leaders Moscow ist seine Stimmung bedrückt. „Der Schiedsrichter hat einen klaren Fehler gemacht“, schimpft er und zeigt wenig später ein Handy-Video zum Beweis.

Zurücknehmen kann aber keiner diese Fehlentscheidung. Die Falken fliegen raus. Für die elf mitgereisten Eltern kein Grund zur Traurigkeit. „Die Jungs haben es super gemacht“, lobt Pavel Levin, Vater von Mike. Die weite Reise soll schließlich mit Platz drei belohnt werden – und das klappt auch.

Im Duell mit den Bissendorfer Panthers behalten die Israelis mit 6:2 die Oberhand. „Wir sind trotzdem sehr zufrieden. Der vierte Platz war auch vorher unser Ziel. Das ist ein Top-Ergebnis“, resümiert Mirko Uttke, Trainer des Gastgebers.

Großen Anteil an diesem Erfolg hat Torfrau Maja Dyck, die bereits seit acht Jahren Hockey spielt. „Ich habe es so nicht erwartet. Es macht sehr viel Spaß und es ist ein gutes Gefühl, mit dabei zu sein. Es entstehen auch kleine Freundschaften“, sagt die 13-Jährige.

Die Verständigung ist aber nicht immer so einfach. Es ist für die Bissendorfer dann doch leichter, sich mit den deutschen Clubspielern oder den Jungs von Wiener Neudorf zu unterhalten. Dass es für die Eltern der österreichischen Sportler extrem wichtig ist, mit dabei zu sein, unterstreicht Daniel Sheard, Vater von Jamie: „Da spielt auch die neunstündige Autofahrt keine Rolle. Wir machen es mit Freude, weil wir diesen Sport so lieben. Es ist schon cool, wenn der eigene Sohn das Land bei so einem Turnier vertritt.“

Cool ist auch die Aktion der Engländer. Sie machen es nicht wie die anderen Teams und schlafen in Hotels. Wie Panthers-Vorsitzender Dietmar Goebel erklärt, campen die Eltern zusammen mit der Mannschaft am Springhorstsee. „Die haben sich zwei Wohnwagen gemietet und ein paar Zelte mitgenommen“, so Goebel. Umständlicher ist da schon die Planung für die Russen gewesen. Jeder Spieler hat erst eine persönliche Einladung benötigt, um dann ein Visum zu erhalten.

„Ich konnte es nicht einfach per Mail verschicken, sondern musste extra das Original per Post nach Moskau senden. Das hat gedauert“, sagt Goebel, für den es der erste Euro-Cup als Vorsitzender gewesen ist.

Aber auch dieser Aufwand hat sich gelohnt. Denn die Russen beeindrucken beim U-13-Euro-Cup vom Start weg und lassen auch beim 10:5-Finalsieg gegen Rossemaison überhaupt nichts anbrennen. „Ich gönne es Moskau, weil sie eine so weite Anreise hatten“, meint Dyck. Goebel ergänzt: „Die haben genial und souverän gespielt.“ Hin und zurück haben die Moskauer 4000 Kilometer zurückgelegt.

Ob Russland, Israel, England, Schweiz, Dänemark, Österreich oder Deutschland – am Ende ist klar: Die 400 Zuschauer sind in der Wedemarkhalle von allen Teams begeistert worden.

Von René Wenzel