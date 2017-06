Justus Nieschlag macht es doppelt. Nach zuletzt Platz drei beim Weltcup auf Sardinien über die Sprint-Distanz muss er am Sonnabend auf der doppelt so langen olympischen Distanz (1,5 – 40 – 10 km) seinen Mann stehen. Der Ausdauer-Dreikämpfer des Lehrter SV startet bei der EM in Kitzbühel.