Wasserball. Sieben Mannschaften umfasst die Bezirksoberliga der Wasserballer in diesem Jahr, und auch wenn nur ein Team absteigen muss, müssen nicht weniger als fünf davon um den Klassenerhalt bangen – der Lehrter SV und der SV Langenhagen stecken mittendrin. Während die Langenhagener am vergangenen Wochenende auf den letzten Platz abgerutscht sind, glückten den Lehrtern binnen

25 Stunden zwei Siege und damit ein echter Befreiungsschlag.

Einen Erfolg, ein 10:6 Mitte Februar beim TSV Anderten, hatten die Lehrter bislang auf ihrem Konto. Sechsmal stiegen sie dagegen als Verlierer aus dem Becken – nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, zumal der LSV im Winter in personeller Hinsicht nicht nachbessern konnte. Beim Wiedersehen mit den Andertern und im Derby tags darauf gelang nun aber die Wende zum Guten.

Durch Treffer von Vladislav Stengel (2), Ole Roth, Sören Gieren und Reiner Bendrien behielten die Lehrter im eigenen Wasser zunächst gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten Nachbarn aus Hannover mit 5:4 (1:0, 0:0, 3:2, 1:2) die Oberhand. Und nur 25 Stunden später sollte gar Saisonsieg Nummer drei folgen, passenderweise im wohl richtungsweisenden Derby gegen die Flughafenstädter. Nach dem 4:6 im ersten Aufeinandertreffern drehte der LSV den Spieß vor heimischer Kulisse um, gewann das Nachbarschaftsduell mit 5:4 (1:0, 3:1, 1:2, 0:1). In einer von Taktik geprägten Partie markierten Giere, Juan Carlos Bafile (je 2) und Stephen Seus die Tore für den Gastgeber, während für den SVL einzig die Treffer der Routiniers René Euscher (3) und Lars Wunderlich blieben.

„Wir haben beide Male eine 4:1-Führung beinahe noch vergeben“, war LSV-Trainer Joachim Haake nicht ganz zufrieden, die taktische Marschrichtung sei dennoch in beiden Partie aufgegangen. Für den LSV war es zugleich der erste Sieg in einem Vergleich der beiden Regionsvertreter seit 20 Jahren, wobei sich beide Teams damals noch in der Oberliga Niedersachsen gegenübergestanden hatten.

Für die verbliebenen Partien, die zum Teil erst im August stattfinden werden, hat der LSV jetzt wieder bessere Karten in der Hand. Und die Langenhagener müssen noch gegen die ersten vier der Tabelle ran, darunter die SpVg Laatzen III, gegen die die Lehrter jüngst mit 2:8 den Kürzeren gezogen haben.

Von Christoph Hage