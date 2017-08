Lehrter schlagen sich prima

Handball. Drittligist TSV Burgdorf II hat sich nach der 18:27-Schlappe bei den HF Springe rehabilitiert. Fünf Tage nach der Niederlage traten die TSVer erneut in Springe zu einem Testspiel an und waren ein mehr als gleichwertiger Gegner. Nach wechselnden Führungen musste sich die TSV-Reserve um Trainer Heidmar Felixson nach 13:12-Pausenführung mit 24:26 geschlagen geben.

„Ich bin hochzufrieden, es ging immer knapp zu. Vor allem in der Abwehr haben wir sehr sicher gestanden. Unsere Torhüter Jonas Wilde, Fabian Ulrich und Björn Oelkers haben stark gehalten. Im Innenblock überzeugten Maurice Dräger und Hannes Feise“, freute sich Felixson. Erfolgreichste Torschützen waren Maurice Dräger (9/3) und Hannes Feise (5).

Nur einen Tag später trat die TSV-Reserve beim Oberligisten Lehrter SV an – es entwickelte sich eine intensive Partie. Waren die Burgdorfer in der ersten Halbzeit noch das überlegene Team, so verliefen die zweiten 30 Minuten völlig ausgeglichen. Letztlich setzte sich der Drittligist aus Burgdorf mit 29:24 (17:13) durch. „Nur einen Tag nach dem Springer Spiel war unser Akku komplett leer. Ich habe ständig durchgewechselt und bin letztlich mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden“, erklärte Felixson. Auch sein Gegenüber Lutz Ewert freute sich. Der LSV-Coach sah ein engagiertes Lehrter Team: „Nur fünf Tore Rückstand gegen einen Drittligisten war sehr stark. Wir haben eine hohe Intensität gezeigt und toll gekämpft.“

Die meisten Tore des Siegers erzielten Lars Hoffmann, Dräger und Feise mit jeweils vier Treffern. Beim LSV trafen Hendrik Edeler (4), Gian-Luca Kleinertz, Louis Ewert und Frederik Lösche (jeweils 3) am besten.

Am Sonnabend spielen die Burgdorfer bei einem Turnier des ATSV Habenhausen. Dabei kommt es zu folgenden Begegnungen: 11.30 Uhr: TSV II – MTV Braunschweig (3. Liga); 14.10 Uhr: TSV II – SG Achim/Baden (Oberliga Nordsee); 15.50 Uhr: TSV II – HC Bremen (Oberliga Nordsee); 17.30 Uhr: TSV II – ATSV Habenhausen (3. Liga).

Die Saison in der 3. Liga Nord hat noch nicht begonnen, da gab es die erste Überraschung. Ausgerechnet der erste TSV-Gegner am 25. August, der HSV Norderstedt, steht ohne Sponsor da und hat seine Mannschaft zurückgezogen.

Vier Trainingseinheiten und das insgesamt zehnte Testspiel stehen Handball Hannover-Burgwedel an diesem Wochenende ins Haus: Am Freitag machte sich die Sieben von Trainer Jürgen Bätjer auch in dieser Vorbereitung auf den Weg nach Westerstede, wo bis Sonntag im Hössen-Sportzentrum geschwitzt wird. „Von einem Schwimmbad bis zu einem Fitnessraum – da gibt es nichts, was es nichts gibt“, lobt Bätjer die Voraussetzungen vor Ort. Am Sonnabend um 18 Uhr tritt der HHB zudem beim TV Cloppenburg (Oberliga Nordsee) an.

Von Rolf Linda und Christoph Hage