Boxen. Es ist sogar noch mehr drin gewesen als Bronze für den starken Leon Schellenberg. Bei der deutschen Endrunde in Lindau am Bodensee kassierte der Nachwuchsakteur des BSK Hannover-Seelze im Halbfinale einen Treffer auf die Schulter – der Muskel spielte nicht mehr mit, der Zwölfjährige konnte den Arm nicht mehr richtig bewegen. Er verlor in der Kadettenklasse bis 37 Kilogramm daher durch technischem K.o. „Das war ein sehr guter Auftritt von Leon. Er hat nach Punkten geführt, diese Aktion in der 3. Runde war einfach Pech“, berichtete Trainer Viktor Schedel.

Leon hatte im Viertelfinale der U 15 klar gegen Kordian Sobieszczyk (Verband Brandenburg) gesiegt. In der Vorschlussrunde begann der Sohn des zweifachen Schwergewichts-Amateurmeisters Eugen recht aufgeregt, schlug sich dann gegen den zwei Jahre älteren Syrer Nadir Al-Bakri jedoch prima. „Bei der entscheidenden Aktion haben beide gleichzeitig getroffen, das kann passieren“, sagte Schedel.

Für Leon gab es nicht nur Bronze als Trostpflaster, er wurde zudem in den deutschen Kader berufen.

Auch für den Seelzer Kadetten Erik Lass reichte es bei seinem ersten großen Turnier zu Bronze. In der Klasse bis 35,5 Kilogramm überraschte der Zwölfjährige seinen Coach mit couragierten Auftritten.

„Erik war zunächst etwas verkrampft und brauchte ein wenig Zeit. Dann hat er alles gut umgesetzt, was wir besprochen haben“, sagte Schedel. Im Viertelfinale behielt Erik gegen Michael Dik (Bayern) klar die Oberhand, setzte immer wieder Konter aus einer sicheren Deckung. Im Semifinale war der erfahrenere Brandenburger Husein Kubeev überlegen. „Erik boxt ja erst seit anderthalb Jahren. Er hat alles versucht und uns voll überzeugt“, lobte Schedel und fügte hinzu: „Wir müssen uns mit diesen Auftritten nicht verstecken. Wir stehen mit an der Spitze in Deutschland.“

Ein großes Kompliment gab es überdies für Trainer Schedel, dessen Sohn Maxim (11) ebenfalls ein hoffnungsvolles Talent ist. „Viktor hat super viel geleistet für den BSK Seelze. Er ist durch das ganze Land gereist, um für die Jungs gute Kämpfe zu organisieren“, sagte BSK-Vorsitzender Arthur Mattheis. „Was er damit leistet, kann man nicht mit Geld bezahlen.“

Von Stefan Dinse